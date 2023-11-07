Як скоротити витрати на комунальні послуги: лайфхаки

UAportal розповів про корисні стратегії, які можуть суттєво вплинути на ваші щомісячні рахунки за комунальні послуги. Вони допоможуть вам економити витрати вже сьогодні.

Вимикайте з розетки невикористовувану електроніку

Невикористовувану електроніку слід вимикати з розетки, щоб зменшити рахунки за комунальні послуги. Багато пристроїв продовжують споживати електроенергію, навіть коли вони вимкнені або перебувають у режимі очікування.

Вимикаючи їх з розетки, коли вони не використовуються, можна уникнути зайвого споживання енергії. Такі звички, як вимикання з розетки зарядних пристроїв, телевізорів, комп'ютерів та ігрових приставок, коли вони активно не використовуються, можуть призвести до значної економії енергії та коштів.

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Відрегулюйте налаштування регулятора температури

Один з ефективних лайфхаків для зменшення рахунків за комунальні послуги – це регулювання налаштувань термостата. У холодні місяці, знизивши температуру на кілька градусів і використовуючи додатковий одяг або ковдри для утеплення, ви зможете заощадити енергію.

У теплі місяці, підвищивши температуру на кілька градусів і використовуючи вентилятори або природну вентиляцію, можна забезпечити комфорт і водночас зменшити споживання енергії. Не забувайте вимикати або налаштовувати термостат, коли ви довго не буваєте вдома, що також може сприяти енергозбереженню.

Використовуйте енергоефективні лампочки

Щоб зменшити рахунки за комунальні послуги, подумайте про використання енергоефективних лампочок замість традиційних ламп накалювання. Традиційні лампи споживають більше енергії і виробляють надлишкове тепло.

Вибір на користь світлодіодних лампочок може призвести до меншого споживання енергії та довшого терміну служби лампочки, що дозволить заощадити на витратах на електроенергію, а також зменшити частоту заміни ламп. Ще одна порада – вимикайте світло, коли виходите з кімнати, щоб зберегти енергію та ще більше зменшити споживання електроенергії.

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