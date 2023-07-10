Як стати розумнішим і багатшим: три головних правила

Усі хочуть бути успішними та заможними, однак мало хто виходить зі своєї зони комфорту, щоб цього досягти. UAportal підготував поради, які ви можете використати у своєму повсякденному житті, щоб стати розумнішими та багатшими.

Інвестуйте в себе

Інвестиції в себе – один із найкращих способів розбагатіти та стати успішним. Проходьте курси, відвідуйте семінари, читайте книги та слухайте подкасти, пов'язані із вашою сферою інтересів. До того ж ви можете освоїти нові навички та зайнятися новим хобі, яке згодом може перетворитися на прибуткову справу.

Наприклад, якщо ви цікавитеся фотографією, пройдіть курси з підвищення кваліфікації, а потім почніть продавати свої фотографії через інтернет або на місцевих художніх ярмарках. Якщо вам подобається куховарити, навчайтеся на кулінарних курсах, а потім заведіть тематичний блог або відкрийте невеликий ресторан.

Спілкуйтеся в мережі

Взаємодія в інтернеті може неабияк вплинути на ваше особисте та професійне зростання. Відвідуйте заходи та конференції, пов'язані з вашою галуззю чи інтересами, вступайте до місцевих клубів чи організацій, беріть участь в інтернет-форумах та групах у соціальних мережах. Налагоджуючи зв'язки та стосунки, ви отримаєте нові можливості, ресурси та ідеї, які можуть допомогти вам досягти омріяної мети.

Наприклад, якщо ви письменник-фрілансер, відвідайте письменницьку конференцію, адже на ній ви можете зустріти потенційних клієнтів чи партнерів. Водночас вступ до місцевого клубу підприємців допоможе вам налагодити контакти з однодумцями, які дадуть цінні поради щодо вашої бізнес-ідеї.

Зосередьтеся на якості, а не на кількості

Нині люди часто віддають перевагу кількості, а не якості. Однак, якщо ви зосередитися на якості, ви досягнете успіху в довгостроковій перспективі. Замість того, щоб купувати дешеві та одноразові товари, інвестуйте у високоякісний, довговічний, ефективний та екологічний крам. Відтак ви заощадите гроші, зменшите кількість відходів та покращите спосіб життя загалом.

Наприклад, якщо ви інвестуєте в якісний ноутбук, то ваша праця стане ефективнішою та продуктивнішою. Окрім того, ви уникнете частого ремонту чи заміни певних деталей. Аналогічним чином, придбання органічних та місцевих продуктів допоможе вам обігнати конкурентів, а також вести здоровий спосіб життя.

Раніше, UaPortal поділився, як угамувати тривогу перед презентацією чи публічним виступом.

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