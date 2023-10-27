Як усунути неприємні запахи на кухні: ефективні поради і способи

Забезпечте чудовий запах на кухні за допомогою цих простих кроків

UAportal підготував поради, які допоможуть позбутися неприємних запахів на кухні. Дізнайтеся, як боротися зі стійкими запахами.

Вода з лимоном, оцет і сода

Щоб усунути запахи приготування їжі на кухні, спробуйте закип'ятити каструлю з водою з кількома скибочками лимона. Цитрусовий аромат допоможе нейтралізувати будь-які застарілі запахи, і кухня буде пахнути свіжістю.

Інший варіант – закип'ятити невелику кількість оцту на плиті, адже він відомий своєю здатністю поглинати та усувати запахи. Крім того, миски з харчовою содою, розставлені по всій кухні, допоможуть поглинути неприємні запахи.

Належна вентиляція

Хороша вентиляція – це ключ до запобігання поширенню запахів від приготування їжі по всій оселі. Під час приготування їжі обов'язково використовуйте витяжку над плитою. Це допоможе видалити пару, дим і запахи з повітря. Також відкрийте вікно, щоб забезпечити циркуляцію свіжого повітря.

Якщо немає витяжки, подумайте про придбання портативного очищувача повітря з вбудованим вугільним фільтром. Такі фільтри усувають неприємні запахи та покращують якість повітря на кухні.

Сітка від розбризкування

При приготуванні їжі з сильним запахом, наприклад, риби або часнику, спробуйте використовувати сітку від розбризкування. Це не дасть запахам розсіюватися в повітрі і поширюватися по всій кухні. Крім того, використання кришок на каструлях і сковорідках під час приготування їжі може допомогти утримати запахи на відстані.

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Після приготування їжі швидко прибирайте всі розлиті рідини та бризки, щоб запобігти затримці запахів. Протирайте стільниці, мийте підлогу та швидко мийте посуд, щоб зберегти свіжий запах на кухні.

Натуральні поглиначі запахів

Поставте на ніч на стіл невелику тарілку з кавовою гущею. Кава має природні дезодоруючі властивості і може допомогти усунути сильні запахи. Інший варіант – поставити на ніч на кухні миску з білим оцтом.

Оцет дуже ефективно поглинає запахи. Також можна спробувати закип'ятити суміш води, оцту та ефірної олії на вибір, наприклад, лаванди або евкаліпта, щоб створити натуральний освіжувач повітря на кухні.

Чистіть і дезодоруйте кухонну техніку

Регулярно мийте та знезаражуйте кухонну техніку, щоб запобігти накопиченню неприємних запахів від приготування їжі. Чистіть плиту та духовку м'яким миючим засобом. Не забувайте також чистити мікрохвильову піч.

Протріть її всередині сумішшю води, оцту та кількох крапель лимонної ефірної олії. Нарешті, не забувайте часто спорожняти відро для сміття і тримати його накритим, щоб запобігти поширенню запахів.

Нагадаємо, ми розповіли, як позбутися неприємного запаху в приміщенні.

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