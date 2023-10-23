Як вибрати авокадо і не помилитися: головні поради

Коли справа доходить до вибору авокадо, існують певні секрети та методи, які можуть допомогти обрати ідеальний плід. UAportal підготував поради, що допоможуть віднайти стиглий, ароматний і смачний авокадо.

Перевірте стиглість плоду

Рекомендується шукати авокадо, який злегка твердий, але трохи прогинається при легкому натисканні. Кашоподібні та надто м'які авокадо можуть бути перезрілими і не мати смаку. Крім того, перевірте, чи має авокадо приємний аромат, оскільки це вірна ознака того, що він дозрів і готовий до вживання.

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Зверніть увагу на колір

Стиглі авокадо часто мають глибокий зелений або чорний колір, але майте на увазі, що різні види авокадо можуть мати різні відтінки. Наприклад, авокадо сорту Хасс має тенденцію бути темнішим, коли вони стиглі.

Якщо авокадо все ще яскраво-зелений, йому може знадобитися більше часу для дозрівання. З іншого боку, якщо він занадто м'який або виглядає надмірно темним, він може бути перезрілим.

Перевірте консистенцію

Акуратно стисніть авокадо, щоб оцінити його твердість. Ідеальний авокадо буде пружним, але не твердим.

Якщо розрізати авокадо, він повинен мати однорідну кремову консистенцію без темних плям. Уникайте авокадо з в'язкою або волокнистою текстурою, оскільки це може свідчити про його низьку якість.

Нагадаємо, ми писали, що для людини нормою є вживання від половини до одного авокадо на день.

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