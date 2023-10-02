Як заточити ніж без точила або точильного каменю: 3 лайфхаки

UAportal підготував три лайфхаки для заточування ножа за допомогою предметів, які можна легко знайти вдома. Ми розповімо, як за допомогою звичайних побутових предметів відновити гостроту ножа та покращити його ріжучі властивості.

Керамічне горнятко

Слід перевернути горнятко догори дном і тримати ніж під кутом 20 градусів до грубої поверхні. Потрібно проводити лезом по кераміці розмашистими рухами, зберігаючи постійний кут і тиск. Можна перевірити гостроту, провівши пальцем по лезу.

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Наждачний папір

Ще один ефективний метод – використання наждачного паперу із зернистістю від 1000 до 2000. Необхідно скласти наждачний папір шорсткою стороною назовні і міцно тримати його на плоскій поверхні.

Лезо ножа необхідно розташувати під кутом 20 градусів і проводити ним по наждачному паперу розмашистим рухом. Процедуру слід повторити з кожного боку леза, перевіряючи гостроту на ходу.

Шкіряний ремінь

В екстремальних випадках можна використати шкіряний ремінь. Ремінь закріплюється навколо міцного предмета, а ніж необхідно тримати під кутом 20 градусів до нього.

Рекомендується проводити лезом по ременю розмашистим рухом, зберігаючи постійний кут і тиск. Варто повторити з кожного боку леза, перевіряючи гостроту, щоб досягти бажаного результату.

Нагадаємо, ми вже писали, як доглядати за ножами.

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