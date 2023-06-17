Як зелений чай і горіхи допоможуть вгамувати почуття голоду

Почуття голоду може стати справжнім випробуванням, особливо при спробі скинути вагу або за браком часу. Воно впливає на настрій, продуктивність та загальне самопочуття. UAportal підготував поради та варіанти харчування, які допоможуть контролювати потяг до їжі та залишатися ситим протягом дня.

Причини підвищеного апетиту

Якщо ви часто відчуваєте голод, важливо оцінити свій раціон і звички, щоб виявити потенційних винуватців. Ось деякі поширені причини підвищеного апетиту:

1. Втрата ваги:

Скидання кілограмів може спричинити викид гормону голоду греліну, що призводить до підвищеного апетиту.

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2. Дефіцит калорій:

Споживання занадто мало калорій може сигналізувати вашому організму, що йому не вистачає необхідних поживних речовин, що призводить до постійного почуття голоду.

3. Дисбаланс поживних речовин:

Дієта, в якій не вистачає поживних речовин, таких як жири та білки, може спричинити почуття незадоволеності. І навпаки, надлишок вуглеводів може підвищити рівень інсуліну та порушити регуляцію апетиту.

4. Нестача сну:

Хронічне недосипання пов'язане з переїданням, тому приділяйте першорядну увагу повноцінному сну.

5. Стрес:

Психологічний стрес може підвищувати рівень греліну, що призводить до посилення почуття голоду та потенційно хворого вибору їжі.

6. Основні медичні стани:

Наприклад, вагітність, годування груддю або підлітковий вік можуть вплинути на апетит.

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Продукти, що контролюють апетит, які слід включити до свого раціону харчування

На щастя, існують певні продукти, які допомагають регулювати апетит та тримати голод під контролем. Подумайте про те, щоб включити до свого раціону такі продукти:

1. Горіхи:

Горіхи багаті на білок і корисні жири, що робить їх ситним перекушуванням. Зокрема було доведено, що волоські горіхи при щоденному вживанні знижують напади підвищеного апетиту.

2. Гостра їжа:

Капсаїцин, сполука, відповідальна за гостроту пекучого перцю, може допомогти придушити голод. Вживання гострої їжі дозволяє швидше насититися і навіть прискорити процес спалювання калорій.

3. Зелений чай:

Насичений антиоксидантами зелений чай асоціюється з контролем апетиту та різними корисними властивостями. Він містить певну кількість кофеїну, який допомагає впоратися з голодом, хоча і не так сильно, як кава. Крім того, зелений чай забезпечує гідратацію, що допоможе полегшити почуття голоду.

4. М'ята перцева:

Хоча механізм цього явища все ще обговорюється, вдихання аромату м'яти перцевої протягом дня було пов'язане зі зменшенням апетиту і зниженням споживання калорій. Спробуйте жувати жуйку зі смаком м'яти, запалювати ароматичні свічки або додавати свіже листя м'яти до чаю та страв.

Увага! Інформація у цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей та не призначена як медична рада чи рада зі здоров'я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим спеціалістом з питань, пов'язаних зі станом здоров'я.

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