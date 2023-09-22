Які сукуленти легко вирощувати: Топ-5 ідеальних варіантів для любителів рослин

В останні роки сукуленти стали дуже популярними. Завдяки своїй приголомшливій красі та витривалості, вони є ідеальним вибором як для досвідчених, так і для початківців любителів рослин. UaPortal розповів про 5 варіантів красивих сукулентів, які ідеально підходять для початку колекції.

Очиток Моргана

На відміну від інших кактусів, він не має гострих колючок. Натомість у нього є плоскі, м'ясисті, сегментовані стебла, які можуть виростати до одного метра в довжину. Його витка природа часто призводить до того, що стебла витончено драпіруються по краях контейнерів, за що він отримав прізвисько "кактус з крабовими клешнями".

Цей сорт полюбляє трохи більше вологи, ніж його колючі побратими, тому поливайте його тоді, коли верхній сантиметр ґрунту є сухим. Поставте рослину в добре освітленому місці біля вікна – і вона подарує приголомшливе рожеве цвітіння впродовж зимових місяців.

Молодило покрівельне

Молодило – це загальна назва двох близькоспоріднених сукулентних рослин, які мають невеликі візуальні відмінності. Ехеверія витончена (Echeveria elegans) формує плоскі, схожі на квітки бутони із закругленими краями й щороку цвіте дзвоникоподібними квітами.

З іншого боку, молодило покрівельне також утворює розетки, але його листя більш плоске й загострене. Ці сукуленти бувають різних чарівних кольорових варіацій, що робить їх чудовим доповненням до будь-якої колекції.

Алое вера

Алое вера відома завдяки своїм довгим, тонким листям, які ростуть на короткому стеблі. Вона виробляє суцвіття, які є скупченнями листя, що з часом можуть заповнити весь контейнер. Хоч ця рослина відома своїми цілющими властивостями, завдяки соку, який століттями використовувався для лікування ран й опіків, важливо поводитися з нею обережно через гострі "зубці" по краях листя.

Молочай трикутний

Попри свій вигляд, молочай трикутний (Euphorbia trigona) насправді не є деревом. Як кімнатна рослина, зазвичай досягає до одного метра, демонструючи вертикальні розгалужені стебла, прикрашені короткими гострими колючками. На зелених стеблах є маленькі листочки з червонуватим відтінком на кінчиках. Подібно до пуансетії, він виробляє молочний, липкий сік, який може подразнювати шкіру, якщо його не змити.

Каланхое повстисте

Серед численних видів каланхое, це виділяється своїм характерним зовнішнім виглядом. Родом з Мадагаскару "котячі вушка" можуть похвалитися пухнастим сіро-зеленим листям, вкритим м'якими сріблястими волосками й прикрашеним коричневими або іржавими плямами на кінчиках.

Хоча в кімнатних умовах вони можуть виростати до пів метра заввишки, у них повільний темп росту. Поставте рослину на добре освітлене місце біля вікна й дайте ґрунту просохнути між поливами. Слідкуйте за тим, щоб не намочити листя під час поливу, оскільки це може призвести до гниття.

Раніше, UaPortal поділився, як вирощувати пілею кімнатну.

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