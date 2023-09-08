Яку енергію може принести орхідея в будинок: позитивні і негативні прикмети

Орхідеї, відомі своєю вишуканою красою, здобули величезну популярність як одні з найулюбленіших квітів. Однак, як і все, що захоплює людей, орхідеї переплелися з різними повір'ями, марновірствами та прикметами.

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Серед цих вірувань є як позитивні, так і негативні асоціації з орхідеями. Розглянемо деякі з них:

Негативні прикмети

Одне з поширених повір'їв передбачає, що орхідеї діють як енергетичні вампіри, висмоктуючи значну частину життєвих сил людини. Ця думка особливо турбує людей під час сну, оскільки вони вважаються більш вразливими, а їхнє біополе, як вважають, ослаблене.

Якщо життєву енергію уві сні поглинула орхідея, вранці можна відчути втому, наче людина взагалі не спала. Крім того, надмірна кількість пилку на пелюстках рослини може викликати слабкість і головний біль.

Позитивні прикмети

З іншого боку, орхідеї також пов'язані з позитивними прикметами. Вважається, що ці квіти мають здатність очищати ауру людини, позбавляючи її негативної енергії. У деяких культурах, наприклад, в Індії, вважається, що вони відганяють злих духів як від будинку, так і від самої людини, розсіюючи погані думки.

Крім того, існує повір'я, що наявність орхідеї в будинку або квартирі приносить мир, спокій і гармонійні стосунки між мешканцями. Вважається, що присутність цієї квітки посилює тепло і любов в сім'ї, створюючи затишну атмосферу.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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