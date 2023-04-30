Найкращі фільми-катастрофи 2017-21 років: картинка зачаровує

Фільми-катастрофи завжди були популярними серед кіноглядачів. Гострі відчуття, що місто чи навіть ціла планета зруйновані, а герої всупереч усьому борються за порятунок людства, ніколи не застаріють. UAportal підготував статтю про найкращі фільми-катастрофи, зняті в період з 2017 по 2021 рік.

Геошторм

Рейтинг IMDB: 5.3/10

Жанр: Катастрофа

Країна: США

Тривалість: 109 хв

Рік: 2017

Продюсер: Дін Девлін

"Геошторм" – науково-фантастичний трилер, дія якого відбувається у недалекому майбутньому. Після серії природних катастроф, спричинених зміною клімату, уряди країн світу об'єднуються для створення мережі супутників, які контролюють погоду. Але коли система дає збій, інженер супутника має наввипередки згодом запобігти глобальному геошторму, який може знищити людство.

Пограбування в ураган

Рейтинг IMDB: 5.1/10

Жанр: Катастрофа

Країна: США

Тривалість: 103 хв

Рік: 2018

Продюсер: Роб Коен

"Пограбування в ураган" – це бойовик-катастрофа, дія якого відбувається в Алабамі під час катастрофічного урагану. Група злодіїв планує пограбувати казначейство, скориставшись хаосом, спричиненим ураганом. Проте метеоролог та агент казначейства об'єднуються, щоб зупинити їх, перш ніж вони встигнуть втекти з грошима.

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Гренландія

Рейтинг IMDB: 6.4/10

Жанр: Катастрофа

Країна: США

Тривалість: 119 хв

Рік: 2020

Продюсер: Джерард Батлер

"Гренландія" – це фільм-катастрофа, в якому розглядаються наслідки зіткнення комети із Землею. Історія розповідає про подорож сім'ї, яка намагається дістатися секретного військового бункера в Гренландії, одного з небагатьох місць на планеті, яке буде врятовано від удару.

Як це закінчується

Рейтинг IMDB: 5.0/10

Жанр: Катастрофа

Країна: США

Тривалість: 113 хв

Рік: 2018

Продюсер: Пол Шіфф

"Як це закінчується" – це постапокаліптичний фільм-катастрофа, який розповідає про подорож чоловіка, який намагається знайти батька своєї вагітної дівчини. Коли в результаті загадкового катаклізму світ руйнується, головний герой повинен перетнути небезпечний і хаотичний ландшафт, повний мародерів, банд та інших небезпек, щоб возз'єднатися зі своєю коханою.

Хмарочос

Рейтинг IMDB: 5.8/10

Жанр: Катастрофа

Країна: США

Тривалість: 102 хв

Рік: 2018

Продюсер: Бо Флінн

"Хмарочос" – це бойовик про колишнього агента ФБР, який повинен врятувати свою сім'ю з хмарочоса, що горить. Будівля є найвищою у світі і знаходиться в Гонконгу, що робить завдання ще складнішим. Оскільки життя його сім'ї поставлено на карту, головний герой має пройти через вогняне пекло, щоб урятувати їх.

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