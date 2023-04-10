Найкращі фільми-трилери з 2017 по 2021 рік: напруга тримає до кінця

Фільми-трилери тримають глядачів у напрузі завдяки захоплюючим сюжетам, напруженій музиці та захоплюючим духом дій. UAportal підготував список найкращих фільмів-трилерів, випущених у період з 2017 по 2021 рік.

Апостол

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Трилер, Містерія

Країна: Велика Британія, США; Тривалість: 2год 10хв; Рік: 2018

Продюсер: Гарет Еванс

Томас Річардсон вирушає на віддалений острів, щоб урятувати свою сестру від релігійного культу. Проникнувши в секту, він виявляє, що її лідер, пророк Малкольм, має темні плани, пов'язані з надприродними силами і жертвопринесеннями.

Нічого хорошого в готелі "Ель-Рояль"

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: Трилер, Містерія

Країна: США; Тривалість: 2год 21хв; Рік: 2018

Продюсер: Дрю Годдард

Сім незнайомців, кожен зі своїми секретами, зустрічаються у готелі El Royale на озері Тахо. У міру того, як вони спілкуються один з одним, їхнє минуле поступово розкривається і напруга наростає. Коли до готелю прибуває лідер жорстокого культу, починається хаос, і незнайомцям доводиться виборювати виживання.

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Людина невидимка

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: Трилер, Жахи

Країна: США, Австралія, Канада, Велика Британія; Тривалість: 2год 4хв

Рік: 2020

Продюсер: Джейсон Блюм

Сесілія Касс втікає від свого агресивного партнера, Адріана Гріффіна, і ховається. Коли Адріан накладає на себе руки і залишає їй велику суму грошей, навколо неї починають відбуватися дивні речі. Вона починає підозрювати, що Адріан інсценував свою смерть, знайшов спосіб стати невидимим і тепер переслідує її.

Час

Рейтинг IMDB: 5.2

Жанр: Трилер, Містерія

Країна: США; Тривалість: 1год 48хв; Рік: 2021

Продюсер: М. Найт Шьямалан

Сім'я вирушає у відпустку на відокремлений пляж, де виявляє, що час іде набагато швидше, ніж зазвичай. Вони починають стрімко старіти, а їхні спроби залишити пляж наштовхуються на загадкові перешкоди. Намагаючись вижити, вони відкривають темні таємниці про пляж та своїх товаришів по відпочинку.

Геть

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Трилер, Містерія

Країна: США; Тривалість: 1год 44хв; Рік: 2017

Режисер: Джорданом Пілом

Фільм розповідає про чорношкіру молоду людину на ім'я Кріс Вашингтон (Калуя), яка приїжджає на вихідні в гості до родини своєї білої дівчини і виявляє темну таємницю, що ховається під зовні ідеальним виглядом.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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