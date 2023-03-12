Найкращі історичні фільми 2018-21 років: пориньте у захоплюючу розповідь

UAportal підготував добірку найкращих історичних фільмів, випущених у період з 2018 по 2021 рік. З рейтингом IMDB від 7,5 до 10, ці фільми відправлять вас у подорож у часі, який обов'язково залишить вас у бажанні отримати більше.

1) Дюнкерк (2018)

Ця британська військова драма режисера Крістофера Нолана розповідає про операцію "Динамо" – одну з найсміливіших рятувальних місій в історії Другої світової війни. З рейтингом IMDB 8,0 з 10, цей фільм отримав 3 премії "Оскар", включаючи "Найкращий монтаж звуку" та "Найкращий монтаж фільму".

Жанр: Драма; Країна: Велика Британія; Тривалість: 106 хвилин; Рік: 2018; Продюсер: Емма Томас.

2) "Рома" (2018)

Мексиканська драма, знята лауреатом премії "Оскар" Альфонсо Куароном, розповідає про Клео – домробітницю, яка працює у багатій родині, яка мешкає в Мехіко у 1970-і роки. Фільм був номінований на 10 премій "Оскар" і отримав три, включаючи премії "Найкращий фільм іноземною мовою" та "Найкращий режисер".

Рейтинг IMDB: 8,1 із 10; Жанр: Драма; Країна: Мексика; Тривалість: 135 хвилин; Рік: 2018; Продюсер: Ніколас Селіс.

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3) Богемська рапсодія (2018)

У головній ролі Фредді Мерк'юрі знявся Рамі Малек, цей біографічний музичний фільм розповідає про його життя з гуртом Queen та їх виступ на концерті Live Aid 1985 року на стадіоні Уемблі в Лондоні, який побачили мільйони людей по всьому світу.

IMDB Rating: 8/10; Жанр: Біографія, Мюзикл, Драма; Країна: Велика Британія; Тривалість: 134 хвилини; Рік зробити: 2018

4) Ірландець (2019)

Ця епічна кримінальна драма Мартіна Скорсезе розповідає історію Френка Ширана, ірландсько-американського кілера мафії, який працював разом із деякими з найвідоміших постатей в історії Америки, включаючи Джиммі Хоффа та Роберта Ф. Кеннеді. Цей фільм, у якому знявся весь зірковий склад на чолі з Робертом Де Ніро та Аль Пачіно, не можна пропустити!

IMDB Рейтинг: 8,7; Жанр: Біографія; Країна: США; Тривалість: 209 хвилин; Рік: 2019; Продюсер: Мартін Скорсезе

5) "Список Шиндлера" (1993)

Лауреат усіх премій Академії наук, включаючи "Найкращу картину", ця тривимірна драма, знята Стівеном Шпільбергом, зображує жахи, що відбуваються в Холокаусі, через історію німецького підприємця, який забрав тисячі іудейських людей, які працювали на його факторію.

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