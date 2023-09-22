Найкращі кімнатні рослини для офісів: квіти, які дуже довго можуть прожити без сонячного світла й води

Якщо ви шукаєте рослину, яка не потребує особливих зусиль у догляді, то цей матеріал точно буде вам корисний. UaPortal розповів про декілька квітів, які точно будуть рости навіть, якщо ви часом забуватимете їх поливати або триматимете їх в темних місцях своєї оселі.

Бокарнея відігнута

Бокарнея відігнута (Beaucarnea recurvata) має довге, схоже на траву листя на голому стеблі, що нагадує мініатюрну пальму. Попри свій зовнішній вигляд, насправді це сукулент, який зберігає воду у своєму товстому стовбурі. Таке пристосування дозволяє їй переживати тривалі періоди без вологи. Хоча вона може переносити низьку освітленість, найкраще бокарнея процвітає при регулярному поливі й розміщенні на яскравому світлі.

Саговник відгорнений

Завдяки пір'ястому темно-зеленому листю на короткому стеблі, саговник (Cycas revoluta) зможе прикрасити будь-яку кімнату. Компактна форма робить його придатним для різних стилів дизайну. Рослина може переносити як яскраве, так і недостатнє освітлення, а поливати її слід лише тоді, коли ґрунт стане сухим на дотик.

Заміокулькас

Заміокулькас (Zamioculcas zamiifolia) часто можна сплутати зі штучною рослиною через її темно-зелене, глянцеве жорстке листя, яке утримує вологу. Це робить рослину пристосованою до сухого середовища. Окрім цього, вона зберігає воду у своєму цибулиноподібному корінні, тому потребує поливу лише тоді, коли ґрунт є сухим. Це рослина – чудовий вибір для офісів з недостатнім природним освітленням.

Сансев'єрія трисмугова

Відома своїми жорсткими вертикальними листками, сансев'єрія (Sansevieria trifasciata) доповнює різні стилі дизайну інтер'єру. Хоча вона віддає перевагу яскравому світлу, проте може рости й в затемнених кутках. Поливати потрібно дуже мало. Пам’ятайте, що верхній шар ґрунту повинен просохнути перед наступним поливом.

Аглаонема

Аглаонема (Aglaonema spp.) має гарне візерункове листя, прикрашене сріблястими, золотистими, червоними або кремовими розводами. Ця універсальна рослина процвітає практично в будь-якому середовищі. Вона може рости при низькій освітленості й процвітати навіть у приміщеннях без природного світла, наприклад, в офісних кабінетах. Поливати слід тоді, коли ґрунт стає сухим на дотик.

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