Найкращі пригодницькі фільми, які вийшли у 2015-19 роках

UAportal підготував список найкращих пригодницьких фільмів, випущених у період з 2015 до 2019 року. Вони вразять захоплюючими історіями, дивовижними візуальними ефектами та унікальними персонажами.

Вижив

IMDB Рейтинг: 8,0

Жанр: Драма, Пригоди

Країна: США; Тривалість: 156 хвилин; Рік: 2015

Продюсер: Алехандро Г. Іньярріту

Фільм розповідає справжню історію Х'ю Гласса, ловця хутра, який після того, як його задер ведмідь, був залишений помирати в дикій місцевості та змушений шукати шлях назад у безпечне місце, стикаючись із важкими перешкодами на своєму шляху. Завдяки приголомшливій кінематографії та напруженій музиці, фільм "Вижив" (The Revenant) відправить вас у незабутню пригоду, повну напруженості та хвилювання.

Пірати Карибського моря: Мерці не розповідають казки

IMDB Рейтинг: 6,6

Жанр: бойовик, пригоди, фентезі

Країна: США; Тривалість: 129 хвилин; Рік: 2017

Продюсер: Джеррі Брукхаймер

"Пірати Карибського моря: Мерці не розповідають казки" повертає нас у світ, створений Уолтом Діснеєм, з Джеком Горобцем (Джонні Депп). У п'ятій частині фільму капітан Джек має битися зі своїм старим ворогом Салазаром (Хав'єр Бардем), який втік з Трикутника Диявола з командою нежиті, яка вирішила вбити всіх піратів у морі, включаючи самого Джека!

За допомогою Генрі Тернера (Брентон Туейтс) і Карини Сміт (Кая Скоделаріо) Джек повинен знайти тризуб Посейдона, який має величезну силу при правильному використанні, інакше йому загрожує вірна смерть від рук Салазара! Ця захоплююча пригода не залишила глядачів байдужими та викликала багато сміху протягом усього фільму!

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Шалений Макс: Дорога люті

IMDB Рейтинг: 8,1

Жанр: бойовик, пригоди

Країна: Австралія; Тривалість 120 хвилин; Рік 2015

Продюсер: Джордж Міллер

"Божевільний Макс: Дорога люті" розповідає про Макса Рокатанського, який поєднує зусилля з імператором Фуріосою у спробі врятуватися від деспотичного правління тиранічного лідера на постапокаліптичній пустині Австралії. Завдяки захоплюючим екшен-послідовностям та стильним візуальним ефектам цей фільм забезпечує захоплюючу поїздку небезпечною територією, населеною деякими справді жахливими лиходіями.

Вартові Галактики. Частина 2

IMDB Рейтинг: 7,6

Жанр: Пригоди

Країна: США / Велика Британія / Канада / Нова Зеландія / Австралія

Тривалість 116 хв, рік 2017

Продюсер: Кевін Фейдж

Продовжуючи фільм "Вартові Галактики" (Guardians Of The Galaxy) 2014 року наш герой Пітер Квілл, він же Зоряний Лорд (Кріс Пратт), бореться зі своєю особистістю, а також відчайдушно намагається зрозуміти своє таємниче справжнє походження! Разом із Зої Салданою в ролі Гамори Дейв Баутіста в ролі Дракса Він Дизель у ролі Грута Бредлі Купер у ролі єнота від злих сил, які загрожують їхньому існуванню!

Джуманджі: Поклик джунглів

IMDB Рейтинг: 7,2

Жанр: пригоди, комедія, сімейний, фантастика

Країна: США; Тривалість 119 хв; Рік 2017

Продюсер Джейк Кездан Джуманджі

"Джуманджі: Клич джунглів" захоплює чотирьох підлітків, які виявляються втягнутими в гру Джуманджі, де вони стають аватарами різних персонажів, щоб виконати місію до закінчення часу. Цей фільм пропонує привабливі моменти, а також захоплюючі пригоди, які тривають до самого фіналу. Не пропустіть цей веселий сімейний фільм!

Раніше UAportal розповідав про найкращі фантастичні фільми, що вийшли в період з 2010 по 2015 рік. Усі вони мають рейтинг 7.5 чи вище на IMDB.

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