Найкращі пригодницькі фільми відправлять глядача у захоплюючу подорож

UAportal підготував список пригодницьких фільмів, які перенесуть глядачів у різні світи та відправлять у захоплюючу подорож. Усі фільми, включені до цього списку, були зняті в період з 2018 до 2021 року.

Джуманджі: Новий рівень

Рейтинг IMDB: 6.7/10

Жанр: Пригоди, Комедія, Фентезі

Країна: США; Тривалість: 123 хв; Рік: 2019

Продюсер: Метт Толмач, Вільям Тейтлер

Протягом хіта 2017 року "Джуманджі: Ласкаво просимо до джунглів" банда повертається до Джуманджі, але цього разу все по-іншому. Персонажі знайшли нові аватари, а гра стала складнішою. Подолаючи нові перешкоди, банда повинна працювати разом, щоб урятувати Джуманджі та себе.

Поклик предків

Рейтинг IMDB: 6.8/10

Жанр: Драма, Пригоди, Сімейний

Країна: США, Канада; Тривалість: 100 хв; Рік: 2020

Продюсер: Ервін Стофф

Фільм заснований на улюбленому романі Джека Лондона. "Поклик предків" розповідає про подорож Бака, домашнього собаки, якого вкрали з дому та продали відправивши до дикої природи Аляски. Адаптуючись до нового середовища і навчаючись працювати зі своїми новими господарями, Бак все більше переймається своїми первісними інстинктами і врешті-решт стає ватажком зграї вовків.

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Дора та Загублене місто

Рейтинг IMDB: 6.0/10

Жанр: Пригоди, Комедія, Сімейний

Країна: США, Австралія; Тривалість: 102 хв; Рік: 2019

Продюсер: Крістін Бурр

Заснований на популярному дитячому телешоу, фільм "Дора та втрачене місто золота" розповідає про пригоди Дори та її друзів, які вирушають на пошуки втраченого міста золота. Дора – підліток, яка більшу частину свого життя провела у джунглях разом із сім'єю. Коли її батьки зникають, Дора вирушає на пошуки та виявляє загублене місто золота. По дорозі їй доведеться пройти підступною місцевістю і перехитрити своїх ворогів.

Круїз по джунглях

Рейтинг IMDB: 6.7/10

Жанр: Екшн, Пригоди, Комедія

Країна: США; Тривалість: 127 хв; Рік: 2021

Продюсер: Джон Девіс, Джон Фокс

Заснований на однойменному популярному атракціоні в Діснейленді, "Круїз по джунглях". Лікар Лілі Хоутон звертається за допомогою до капітана річкового судна Френка, щоб той узяв її і брата МакГрегора в подорож Амазонкою на пошуки дерева, що володіє цілющою силою. По дорозі вони повинні подолати небезпечні води і перехитрити експедицію, що суперничає, яка також шукає дерево.

Лара Крофт

Рейтинг IMDB: 6.3/10

Жанр: Екшн, Пригоди

Країна: Велика Британія, США; Тривалість: 118 хв; Рік: 2018

Продюсер: Грем Кінг

Заснований на популярній серії відеоігор фільм Tomb Raider. Лара Крофт – молода жінка, яка витратила роки на пошуки свого зниклого батька. Коли вона нарешті виявляє підказку, яка веде на віддалений острів, Лара вирушає у небезпечну подорож, щоб знайти її. По дорозі їй доведеться подолати підступну місцевість і битися з небезпечними ворогами, щоб розкрити зловісну змову.

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