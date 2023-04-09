На вершках та з мигдалем: рецепт сирної паски від Євгена Клопотенка без випікання

Нарівні із випіканням дріжджових пасок та фарбуванням яєць господині ще й готують сирні паски. Особливо сирна паска рятує тих, хто не любить випікати або не дружить із дріжджами. Такий вид паски не потребує випічки та має чудовий смак.UaPortal пропонує вам приготувати сирну паску на вершках з мигдалем від Євгена Клопотенка.

Кілька порад: сир для приготування паски має бути свіжим та високої якості, а вершки жирними. Сир беріть не кислий, але сухий та жирний.

Сир для приготування краще перетерти через сито або перебити блендером. Так ви отримаєте шовковисту консистенцію. Мигдаль або інші горіхи на ваш смак обсмажте: тоді вони розкриють свій смак та аромат.

Можна полити готову паску шоколадом та декорувати пасхальними прикрасами.

Для приготування вам знадобиться:

– 700 г кисломолочного сиру 9%

– 350 мл вершків не менше 33% жирності

– 5 жовтків

– 150 г цукру

– 10 г ванільного цукру

– 100 г вершкового масла 85,2%

– 1 лимон (цедра)

– 50-75 г смаженого мигдалю

– дрібка солі

Спосіб приготування:

100 г масла 82,5% дістаньте з холодильника за кілька годин до початку приготування. Для роботи потрібне м'яке масло. Сир перетріть через сито або перебийте блендером.

Жовтки відділіть від білків. З'єднайте в мисці 5 жовтків та 150 г цукру, 10 г ванільного цукру та дрібкою солі. Ретельно збийте їх вінчиком до появи білого кольору. Якщо хочете отримати солодшу паску, то додайте більше цукру.

Прогрійте на невеликому вогні 200 мл вершків, постійно помішуючи до появи пари над поверхнею.

Додайте вершки до жовтків та перемішайте.

Знову прогрівайте суміш на малому вогні постійно помішуючи.

Дочекайтеся легкого загустіння суміші (консистенція рідкої сметани).

Додайте до сиру жовткову суміш та 100 г розм'якшеного вершкового масла.

Ретельно змішайте. Можете додати цедру одного лимона для легкого цитрусового аромату.

Решту вершків (150 мл) збийте міксером до стійких піків. Робіть це у сухій чистій ємності, металевій чи скляній.

Акуратно додайте вершки до сирної маси, змішайте.

Подрібніть обсмажені горіхи та додайте до маси, перемішайте. За смаком можете додати цукати.

У форму викладіть складену в 4 шари марлю. Перекладіть у неї сирну масу. Використовуйте форму чи пасківник висотою 15 см. Злегка утрамбуйте сирну масу й накрийте марлею. Поставте форму на тарілку, зверху покладіть ще одну та поставте банку з водою, щоб вона притиснула масу, або покладіть щось інше, але важке. Відправте в холодильник щонайменше на 6 години для застигання, краще – на ніч. Готову сирну паску прикрасьте.

Нагадаємо, UaPortal писав про те,як приготувати ''фальшиву паску''.

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