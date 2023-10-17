Надійний бабусин засіб: як легко очистити душ від вапняного нальоту

Натуральні та доступні рішення для боротьби з вапняним нальотом

Втомилися боротися з вапняним нальотом у душі? UAportal підготував ефективні поради, які допоможуть вирішити цю неприємну проблему. Це найкращі способи зберегти душ чистим і блискучим – від натуральних засобів до простих хитрощів.

Спробуйте білий оцет

Просто наповніть пляшку з розпилювачем рівними порціями оцту і води, а потім розпиліть суміш на уражені ділянки. Залиште на кілька хвилин, а потім змийте губкою або щіткою. Добре промийте і витріть насухо.

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Потріть лимоном

Розріжте лимон навпіл і втирайте його безпосередньо на вапняні нашарування. Природна кислотність лимона розщепить мінеральні відкладення. Для стійкого вапняного нальоту можна також посипати половинки лимона сіллю, щоб утворилася абразивна паста.

Скористайтесь харчовою содою

Зробіть пасту, змішавши соду з невеликою кількістю води. Нанесіть пасту на вапняний наліт і залиште приблизно на 15 хвилин. Потім почистіть щіткою або губкою і добре змийте.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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