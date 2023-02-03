Пара залишила дитину на реєстрації в ізраїльському аеропорту

У вівторок, 31 січня, в аеропорту імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві (Ізраїль) стався шокуючий інцидент, коли пара, яка подорожувала з немовлям, вирішила залишити дитину біля стійки реєстрації після того, як дізналася, що для подорожі всією сім'єю потрібен додатковий квиток. Як повідомляє The Independent з посиланням на місцеві ЗМІ, пара намагалася вилетіти з Тель-Авіва до Брюсселя з бельгійськими паспортами, коли їм повідомили про додатковий збір, необхідний для їхнього немовляти, і вони так хотіли потрапити на рейс, що вирішили не платити його і залишити дитину на стійці реєстрації.

Представник Ryanair наголосив, наскільки несподіваним був цей випадок, зазначивши, що пасажир пройшов паспортний контроль, залишивши біля стійки реєстрації лише візок із дитиною, а потім пішов далі без нього. У відповідь служба безпеки аеропорту швидко втрутилася, затримавши обох батьків, а також подбала про їхню покинуту дитину до подальших вказівок. Тепер це стало питанням, яким займаються місцеві правоохоронні органи.