Пінопласт чи мінеральна вата: чим краще утеплити будинок

Коли йдеться про вибір ізоляційних матеріалів для різних застосувань, на думку часто спадають два популярних варіанти: пінопласт і мінеральна вата. UaPortal порівняв їх, щоб допомогти вам зробити правильний вибір.

Теплоізоляція

Пінопласт, також відомий як пінополістирол (EPS), є легким і універсальним матеріалом. Він забезпечує відмінні теплоізоляційні властивості, допомагаючи зменшити тепловіддачу і підтримувати комфортну температуру в приміщенні. З іншого боку, мінеральна вата, виготовлена з натуральних або синтетичних волокон, також забезпечує чудову ізоляцію. Одначе її вища щільність сприяє кращим теплозахисним властивостям.

Вогнестійкість

Мінеральна вата виготовлена з негорючого матеріалу, який витримує високі температури, не виділяючи при цьому токсичних газів. Натомість пінопласт є легкозаймистий, тож може сприяти поширенню вогню, якщо не обробити його належним чином протипожежними засобами.

Звукоізоляція

Обидва матеріали мають хороші звукоізоляційні властивості. Однак мінеральна вата має вищий коефіцієнт звукопоглинання, що робить її більш ефективною у зниженні передачі шуму. Тому її зазвичай використовують для ізоляції, наприклад, у студіях звукозапису або театрах. Пінопласт, хоча і забезпечує хорошу шумоізоляцію, у певних ситуаціях може бути не таким ефективним, як мінвата.

Вологостійкість

Вологостійкість – важливий фактор, який слід враховувати, особливо в приміщеннях з підвищеною вологістю або під впливом води. Пінопласт має структуру із закритими порами, що робить його стійким до поглинання вологи, що перешкоджає утворенню грибків. З іншого боку, мінеральна вата, якщо її не захистити належним чином, може вбирати воду. Однак за допомогою правильних гідроізоляційних бар'єрів і покриттів, її можна ефективно використовувати навіть в сирому середовищі.

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