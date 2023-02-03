Подготовка к войне: потенциальное наступление России на Украину

Росія готується до потенційного наступу на Україну, який може відбутися 24 лютого або близько цієї дати. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю BFMTV, що через символічність цієї дати для росіян цілком ймовірно, що вони спробують щось зробити приблизно в цей час. Хоча офіційно Росія мобілізувала 300 тисяч військовослужбовців, за оцінками УНІАН, на кордонах перебуває більше військ, ніж повідомляється, що змушує Україну серйозно ставитися до свого ворога. Міністр вважає, що вони можуть спробувати розпочати атаку у двох різних напрямках - або на Донбасі, або на півдні, що змусило його закликати партнерів бути готовими, щоб якомога швидше можна було придбати та доставити зброю і швидко навчити пілотів, коли літаки з країн-союзників прибудуть до України.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов раніше попереджав про максимальну ескалацію, яку готують російські війська, а Генеральний штаб Збройних сил також повідомив про розвідувальні заходи, що відбуваються разом з підготовкою до можливих атак на деяких напрямках.

Командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис припустив, що ці дії були зроблені для того, щоб росіяни не пропустили поставки західного обладнання для українських військових, що змусило їх ще більше прискорити свої плани, що викликало у багатьох людей страх, що незабаром почнеться нова війна, якщо не вжити заходів проти неї.

Олексій Резніков

Олексій Юрійович Резніков (народився 16 листопада 1962 року) - український політик, який наразі обіймає посаду міністра оборони України з 4 листопада 2021 року

Вальдемарас Рупшис

Вальдемарас Рупшис (народився 18 квітня 1965 року) - литовський генерал-майор, який наразі виконує обов'язки головнокомандувача збройних сил Литви з серпня 2017 року,