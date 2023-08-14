Чому не варто фотографувати сплячих людей: накличете біду

Під час соціальних мереж не рідко можна зустріти чарівні фотографії сплячих немовлят або зворушливі зображення дитини, яка мирно спить поруч із батьками. Хоча ці фотографії можуть викликати почуття тепла та прихильності, важливо враховувати різні погляди на етичність фотографування людей під час сну.

З релігійної точки зору вважається, що кожна людина має душу. З іншого боку, біоенергетики стверджують, що навколо людського тіла існує енергетичне захисне поле. Коли людина не спить, ця захисна аура поширюється приблизно на один метр, але під час сну вона значно слабшає.

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Вірування предків припускають, що коли людина засинає, її душа відходить від тіла, вирушаючи у невідомі мандри. Відповідно, релігійні адепти стверджують, що під час сну людина позбавлена захисту своїх ангелів-охоронців і може бути вразливою для злих духів.

Також вважається, що чаклуни та відьми можуть легко завдати шкоди за допомогою фотографій, а зйомка людини під час сну ще більше полегшує це завдання через її ослаблений енергетичний стан. Діти, зокрема, мають слабший рівень захисту проти дорослими.

Крім того, у 19 столітті під впливом темних та нетрадиційних звичаїв з'явився своєрідний забобон. Тоді багаті люди не лише фотографували померлих, а й робили сімейні портрети разом зі своїми померлими близькими.

Хоча ця практика може здатися блюзнірством, її метою було зберегти пам'ять про померлих. Навіть сьогодні деякі люди відчувають необхідність зафіксувати особу померлого члена сім'ї.

Ці жахливі асоціації із зображеннями померлих породили забобони, які застерігають від фотографування людей із заплющеними очима, коли вони сплять. Спляча людина, знята на розмитій фотографії, часто може нагадувати померлого, що потенційно може свідчити про хворобу або навіть близьку смерть.

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