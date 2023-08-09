Поліестер, нейлон, акрил та еластан: чому пластик домінує в індустрії моди

Пластик став невід'ємною частиною нашого гардеробу, адже майже дві третини одягу виготовлені з синтетичних матеріалів, отриманих з викопного палива. Поліестер, нейлон, акрил та еластан домінують в індустрії моди, але вони мають значні екологічні наслідки. Ці матеріали виділяють мікропластик у навколишнє середовище, не піддаються біологічному розкладанню сотні років.

Хоча багато людей докладають зусиль, щоб зменшити використання одноразового пластику, кількість його в нашому одязі залишається тривожною. З огляду на те, що щорічно виробляється понад 100 мільярдів одиниць товару і 70 відсотків одягу потрапляє на звалища, очевидно, що індустрія моди стикається з нагальною проблемою.

Виникає питання: чому пластик так проникає в моду? Відповідь полягає в його доступності. Швидка мода покладається на дешеву робочу силу і матеріали, не беручи до уваги вплив продукції на навколишнє середовище наприкінці її життя. Крім того, синтетика має унікальні властивості, які важко замінити в певних сферах, таких як спортивний одяг, для активного відпочинку та спідня білизна.

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Щоб зменшити вплив пластику на довкілля, індустрія поступово переходить від первинного поліестеру до переробленого. Провідні бренди, такі як H&M, Adidas та Zara, що належать компанії Inditex, взяли на себе зобов'язання забезпечити, щоб до 2025 року 100 відсотків їхнього поліестеру вироблявся з перероблених джерел. Однак значна проблема полягає в тому, що більшість переробленого синтетичного волокна наразі виробляється з пластикових пляшок.

Хоча їх можна легко переробити на нові, залежність модної індустрії від них створює лінійну модель, яка зрештою призводить до звалища. Такий підхід є лише тимчасовим, а не сталим рішенням. Крім того, власні зобов'язання виробництва напоїв щодо сталого розвитку можуть обмежити доступ індустрії моди до ПЕТ-пляшок, що зумовить необхідність розробки хімічних технологій для переробки складних текстильних матеріалів.

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