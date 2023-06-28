Переваги та недоліки електросамокатів: що потрібно знати перед покупкою

Електросамокати – це невеличкий зручний індивідуальний та екологічний транспортний засіб. Багато хто задумується, щоб їздити ними на роботу чи відпочинок. UAportal підготував цю статтю, щоб збагнути їхні переваги та недоліки.

Переваги електросамокатів:

По-перше, вони є екологічно безпечними, оскільки під час роботи не виділяють вуглекислого газу. Це знижує забруднення повітря та підтримує боротьбу зі зміною клімату.

По-друге, вони дуже економічні. Порівняно з традиційними бензиновими скутерами чи автомобілями, вони вимагають менше технічного обслуговування та мають нижчу вартість палива, тому що працюють на електриці.

До того ж у багатьох містах реалізуються програми спільного використання самокатів, що робить їх легкодоступними та зручними для поїздок на короткі відстані.

Недоліки електросамокатів:

Вони розвивають високу швидкість, внаслідок чого може трапитися аварія за участю велосипедистів, пішоходів чи інших транспортних засобів.

Окрім цього, відсутність належної інфраструктури та виділених доріжок для екологічних транспортних засобів, може призвести до аварій та конфліктів з іншими учасниками дорожнього руху.

Електросамокати зазвичай мають обмежену відстань, яку вони можуть проїхати до нового заряджання. Тому, якщо вам потрібно долати далекі відстані, оберіть інший вид транспорту.

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