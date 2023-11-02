Знадобиться черевик та стіна: як відкоркувати вино без штопора

UAportal розкаже про креативні методи відкорковування винних пляшок без штопора. Від використання предметів домашнього вжитку до унікальних технік – дізнайтеся, як насолоджуватися улюбленим напоєм навіть тоді, коли немає штопора.

Використовуйте гвинт і молоток

Один зі способів відкоркувати вино без штопора – за допомогою гвинта і молотка. Почніть зі вкручування гвинта в корок. Залиште частину гвинта помітно стирчати. Потім, використовуючи тильну сторону молотка, витягніть пробку.

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Проштовхніть корок

Якщо у вас немає штопора, інший варіант – заштовхнути корок у пляшку. Почніть зі зняття з кришки фольги. Використовуючи ручку ложки, тисніть на корок, поки він не просунеться всередину горлечка пляшки. Продовжуйте тиснути, доки корок повністю не зануриться у вино.

Використовуйте черевик і стіну

Ще один спосіб – використання черевика та стіни. Помістіть дно пляшки з вином всередину черевика. Тримаючись за черевик і горлечко пляшки, рівномірно вдаряйте каблуком взуття по стіні, щоб поступово виштовхнути корок.

Витягайте корок за допомогою ключів

Якщо у вас під рукою є набір ключів, вони можуть слугувати імпровізованим штопором. Вставте ключ у корок, поки більша його частина не буде занурена. Тримайтеся за шийку пляшки і використовуйте ключ як важіль, щоб обережно витягнути корок.

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