Прогноз погоди у Києві на 8 березня: варто готуватися до снігу та дощу

UAportal підготував докладний прогноз погоди у Києві на 8 березня. Для складання прогнозу використовувалися дані, надані сайтом weather.com.

День розпочнеться з густої хмарності та мінімальної температури +2 градуси за Цельсієм вранці. Ближче до вечора потеплішає, і температура досягне +6 градусів за Цельсієм у найвищій точці.

Очікується, що температура залишиться близько +2 градусів Цельсія протягом дня через високий рівень вологості в повітрі (80%). Швидкість вітру залишиться стабільною на рівні 5,8 м/с із північно-західного напрямку.

Схід сонця сьогодні очікується о 6:28 ранку, а захід сонця – о 17:49 вечора.

Синоптики прогнозують на цей діти опади у вигляді снігу та дощу, тому слід взяти з собою парасольку.

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