Прогноз погоди у Києві на 9 березня: вітер буде холодним

UAportal підготував детальний прогноз погоди у Києві на 9 березня. Цей прогноз ґрунтується на даних, наданих сайтом weather.com.

День розпочнеться з прохолодного ранку, температура повітря коливатиметься від +5 до +12 градусів за Цельсієм, за відчуттями – +5 градусів за Цельсієм. Протягом усього дня буде хмарно, що посилить прохолоду повітря.

Північно-західний вітер зі швидкістю 5,3 м/с також сприятиме похолоданню та принесе періодичні пориви вітру протягом дня. Очікується, що вологість повітря залишиться на рівні 67%.

При виборі одягу краще одягнути теплі шари, наприклад, легку куртку або светр, а також шапку і рукавички. Світловий день починається о 6:26 ранку та закінчується о 17:51 вечора.

Імовірність дощу або снігу в цей час невелика, але варто підготуватися до можливих змін температури через вітряну погоду.

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