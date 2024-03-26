Пухнасті рятівники від самотності: названо найвідданіші породи кішок

Часто говорять, що немає більш вірного друга, ніж собака. Проте, власники котів з цим точно поспорять. Хоча собаки й коти мають різні способи вираження своєї любові та прихильності до людей, це не означає, що коти менш віддані.

Відданість кота часто залежить від його індивідуальності та від ставлення господаря. Проте, існують певні породи котів, які відомі своєю здатністю сильно прив’язуватися до людей, пише Ukr.Media.

Які породи котів вважаються самими відданими

Сіамські

Сіамські коти відзначаються своєю товариськістю та жвавістю. Вони виявляють великий інтерес до спілкування з людьми. Проте варто пам'ятати, що ці милі тварини не переносять самотності. Щоб вони почувалися щасливими, їм необхідний товариш, хай то інша кішка чи людина. Сіамські коти вважають себе господарями будинку, але завжди пам'ятають про своїх власників, ставлячи їх на перше місце. Зазвичай вони обирають собі одного улюбленця в сім'ї та проявляють лояльність лише до нього.

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Сфінкс

Сфінкс – це одна з найбільш невибагливих і доброзичливих порід кішок. Вони дуже товариські та завжди готові до гри та уваги. Також сфінкси ласкаві й завжди люблять сім'ю, в якій живуть. Вони привертають увагу не лише своїм незвичайним виглядом, але й відданістю.

Перські

До списку найвідданіших порід входять і перські кішки, однак є думка, що вони можуть бути егоїстичними. Суть у тому, що ці милі улюбленці безмежно обожнюють своїх господарів і шукають їхньої уваги. Все просто – чим більше вони вас люблять, тим більше часу ви проводите разом. Ви часто помітите, як ваша перська кішка чекає з нетерпінням, коли ви присядете, щоб зручно розміститися на ваших колінах і насолоджуватися вашою увагою.

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Мейн-кун

Мейн-куни можуть сильно прив'язатись до своїх власників та будуть для вас завжди вірними компаньйонами. Вони не просто коти, вони ті, хто завжди поруч із вами, ніби тінь, що не покидає свого господаря. Навіть якщо ви не маєте часу погладити свого мейн-куна, не хвилюйтеся, вони будуть щасливі просто бути поруч і спостерігати за вами. Та вони не дарма отримали прізвисько "ніжні гіганти" – їхнє серце відкрите для всіх, вони навіть з радістю будуть вважати незнайомців своїми друзями. І якщо мова йде про дітей чи інших домашніх улюбленців, мейн-кун поставиться до них з такою ж ніжністю, як і до свого власника.

Єгипетський мау

Єгипетський мау вважається найвідданішою породою. Ці кішки дуже грайливі та мають доброзичливий характер. Вони ідеально підходять для сімей з дітьми, особливо зі школярами. Крім того, ці коти дуже розумні й тримаються подалі від зовсім маленьких дітей. Вони не лише красиві, а й впевнені, не бояться навіть собак. Якщо ж собака не становить загрози, кіт з радістю дружитиме з нею.

Варто зазначити, що незалежно від породи, у кожної кішки свій унікальний характер. Якщо вашого улюбленця немає в цьому переліку, не засмучуйтесь. Він все ще ваш найвідданіший котик.

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