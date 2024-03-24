Пухнасті вандали: топ-10 порід собак, які люблять все гризти

Серед численних порід собак, що налічують понад 220 видів, завжди існує ідеальний вибір для кожного. Важливо не тільки оцінювати зовнішній вигляд чотирилапого друга, але й враховувати характерні для породи особливості поведінки.

Згідно з публікацією Scotsman, деякі породи можуть проявляти руйнівні звички, такі як гризіння різних предметів у домі, від нудьги – це може бути все, починаючи зі шкарпеток і закінчуючи меблями. Цю проблему можна вирішити за допомогою належного навчання та дресирування, однак це вимагає часу і терпіння, а також може призвести до значних матеріальних витрат під час процесу.

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Тому необхідно знати, які породи собак мають тенденцію гризти речі власників. Ось перелік десяти порід, які найчастіше стикаються з цією поведінкою:

Лабрадор-ретривер – ця порода має велику популярність, проте їх власники часто стикаються з деструктивними звичками собаки, які можуть призвести до втрати улюбленого взуття. Чихуахуа – попри свій маленький розмір, чихуахуа можуть завдати значної шкоди, якщо їм стане нудно, знищуючи килими, одяг та меблі. Ротвейлери – хоча ці собаки зазвичай слухняні, вони також мають звичку жувати, і це може стати проблемою, особливо коли вони відчувають стрес або нудьгу. Біглі – представники цієї породи можуть стати джерелом руйнувань, жуючи все на своєму шляху і навіть виючи, коли залишаються наодинці. Німецькі доги – вони особливо активні у жуванні в молодому віці та можуть повернутися до цієї звички, якщо їх залишити самими на тривалий час. Боксери – без достатньої кількості фізичних вправ, боксери можуть перенаправити свою енергію на знищення ваших речей. Далматинці – народжені, щоб бути активними, ці собаки можуть виявити своє розчарування через пропущені прогулянки, псуючи ваші речі. Такси – власники такс часто дивуються, наскільки руйнівними можуть бути їхні маленькі собаки, навіть після активних фізичних вправ. Бордер-коллі – вважаються одним з найрозумніших собак, але якщо їх чимось не зайняти, то вони можуть стати джерелом руйнацій у вашому домі. Джек-рассел-тер’єр – завжди енергійні, ці собаки можуть розглядати все навколо як потенційні іграшки, що може призвести до несподіваних руйнувань.

Важливо забезпечити цим породам достатньо активності та уваги, щоб мінімізувати ризик деструктивної поведінки.

Раніше ми розповідали, які породи собак є найкращими для початківців.

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