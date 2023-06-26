П'ять цікавих фактів про Роберта Паттінсона: колекціонує стільці та обожнює тварин

Коли мова заходить про відомі та впливові постаті в індустрії розваг, Роберт Паттінсон – це ім'я, яке виділяється серед інших. UAportal підготував статтю, в якій розглядаються маловідомі аспекти життя цієї голлівудської ікони.

Від музики до кіно

Перш ніж стати видатним актором, Роберт Паттінсон захоплювався музикою. Крім акторської майстерності, він також є талановитим музикантом. У молодому віці Паттінсон навчився грати на гітарі і фортепіано і навіть складав свою музику. До того, він написав пісні для саундтреків до деяких зі своїх фільмів, демонструючи свою багатогранність не лише на срібному екрані.

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Прагнення освіти

У той час як багато акторів-початківців призупиняють свою освіту заради здійснення своєї мрії, Роберт Паттінсон пішов іншим шляхом. Попри свій ранній успіх в індустрії розваг, він усвідомив цінність освіти та продовжував приділяти першорядну увагу навчанню. Паттінсон відвідував школу Harrodian School у Лондоні, а потім вступив до престижного Лондонського університету, щоб здобути ступінь у галузі кіно та телебачення.

Багатомовний талант

Від голлівудської зірки не очікуєш вільного володіння кількома мовами, але Роберт Паттінсон руйнує цей стереотип. Поряд з рідною англійською, він чудово володіє французькою та демонструє свої мовні навички в інтерв'ю та фільмах. Цей лінгвістичний талант додає ще один шар глибини у його виступи та підкреслює його відданість своєму ремеслу.

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Любов до тварин

Крім своєї екранної персони, Роберт Паттінсон відомий своїм співчуттям до тварин. Він є затятим прихильником прав тварин і бере активну участь у кампаніях та ініціативах, спрямованих на підвищення обізнаності. Паттінсон висловлював свою любов до тварин у різних інтерв'ю, наголошуючи на важливості ставлення до всіх живих істот з добротою та повагою.

Нетрадиційні захоплення

Крім акторських та музичних талантів, Роберт Паттінсон має кілька нетрадиційних захоплень, які можуть здивувати його шанувальників. Один із його інтересів – колекціонування антикварних меблів, особливо старовинних стільців. Він має гостре око на унікальні конструкції, і йому подобається шукати приховані перлини в антикварних магазинах. Крім того, Паттінсон є завзятим читачем і захоплюється літературою, часто занурюючись у класичні романи у вільний час.

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