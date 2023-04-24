П'ять найкращих фільмів, які можна дивитися всією родиною

Коли йдеться про пошук фільмів, які підходять для всієї родини, буває складно зрозуміти, з чого почати. UAportal підготував список із п'яти найкращих фільмів для сімейного перегляду, які вийшли у 2017-2021 роках.

Суперсімейка 2

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Анімація, бойовик, пригоди

Країна: США; Тривалість: 1год 58хв; Рік: 2018

Продюсер: Джон Вокер, Ніколь Параді Гріндл

Фільм отримав премію "Оскар" за найкращий анімаційний фільм 2019 року. На тій же церемонії він був номінований за кращий монтаж звуку та кращі візуальні ефекти.

Фільм "Суперссімейка 2" починається з того моменту, на якому зупинився перший фільм, коли родина Парр повертається до своїх обов'язків супергероїв після подій першого фільму. У фільмі містер Неймовірний стає батьком, який сидить удома, а Еластігерл бере на себе нову місію, щоб допомогти повернути супергероїв у суспільство.

Пригоди Паддінгтона 2

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія

Країна: Велика Британія, Франція, США; Тривалість: 1год 43хв; Рік: 2017

Продюсер: Девід Гейман

Фільм "Пригоди Паддінгтона 2" був номінований на три премії BAFTA у 2018 році, включаючи "Найкращий британський фільм", "Найкращий актор другого плану" (Х'ю Грант) та "Найкращий адаптований сценарій".

У фільмі "Пригоди Паддінгтона 2" милий ведмежа стає популярним членом своєї громади, але його спокійне життя порушується, коли його хибно звинувачують у злочині та відправляють до в'язниці. За допомогою своєї сім'ї та друзів Паддінгтон намагається очистити своє ім'я та притягнути справжнього злочинця до відповідальності.

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Вперед

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія

Країна: США; Тривалість: 1год 42хв; Рік: 2020

Продюсер: Корі Рей

"Вперед" був номінований на премію Оскар за найкращий анімаційний фільм у 2021 році. Фільм також отримав премію "Вибір критиків" за найкращий анімаційний фільм того ж року.

Дія "Вперед" відбувається у світі, де на зміну магії прийшли сучасні технології. Фільм розповідає про двох братів-ельфів, які вирушають на пошуки, щоб дізнатися, чи існує ще магія у світі, і провести останній день зі своїм батьком, який помер, коли вони були маленькими.

Таємниця Коко

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Анімація, Пригоди, Сімейний

Країна: США; Тривалість: 1год 45хв; Рік: 2017

Продюсер: Дарла К. Андерсон

У 2018 році "Таємниця Коко" отримав премію "Оскар" за найкращий анімаційний фільм. Фільм також отримав премію "Вибір критиків" за найкращий анімаційний фільм та премію "Золотий глобус" за найкращий анімаційний фільм.

"Таємниця Коко" розповідає про хлопчика на ім'я Мігель, який мріє стати музикантом, незважаючи на несхвалення своєї родини. Коли він потрапляє до Країни мертвих, Мігель вирушає на пошуки правди про історію своєї сім'ї та відкриває у собі музичні таланти.

Мітчели проти машин

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія

Країна: США, Канада; Тривалість: 1год 53хв; Рік: 2021

Продюсер: Філ Лорд, Крістофер Міллер

Фільм "Мітчелли проти машин" був номінований на премію "Оскар" у категорії "Кращий анімаційний фільм" у 2021 році. У тому ж році фільм отримав премію "Вибір критиків" за найкращий анімаційний фільм.

Фільм "Мітчелли проти машин" розповідає про неблагополучну родину, яка вирушає у подорож, щоб відвезти свою дочку до коледжу. Коли шахрайський штучний інтелект захоплює всі технології та загрожує захопити світ, Мітчеллам доведеться врятувати становище.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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