П'ять варіантів, де можна застосувати оцет крім кулінарії: видалення плям та неприємного запаху

UAportal підготував п'ять практичних лайфхаків щодо використання оцту в побуті, які зроблять життя легшим, а домашні справи приємними та простими.

Натуральний засіб для чищення

Розчин з рівних частин оцту та води може ефективно очистити вікна, стільниці та плитку у ванній кімнаті. Кислотні властивості оцту допомагають розщеплювати бруд та жир, залишаючи поверхні блискуче чистими.

Крім того, його можна використовувати для видалення стійких плям із тканин та килимів. Просто промокніть пляму ганчіркою, змоченою в оцті, і вона зникне.

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Засіб для усунення запаху

Поставивши невелику миску з розчином у місцях, де поширені неприємні запахи, наприклад, на кухні або у ванній кімнаті, ви зможете поглинути їх, залишивши будинок свіжим та приємним.

Оцет також можна використовувати для усунення стійкого запаху з рук після роботи з їдкими інгредієнтами, такими як часник або цибуля. Нанесіть невелику кількість на руки, змийте водою та попрощайтеся з непотрібними запахами.

Природний засіб для знищення бур'янів

Наповніть пляшку з розпилювачем нерозбавленою рідиною та нанесіть його безпосередньо на бур'яни. Кислотність оцту змусить їх в'янути і гинути, не завдаючи шкоди навколишнім рослинам. Ця екологічна альтернатива не лише ефективна, а й безпечна для довкілля.

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Миття фруктів та овочів

Наповніть миску водою і додайте|добавляйте| трохи розчину. Замочіть фрукти та овочі у суміші на кілька хвилин, потім ретельно промийте водою. Оцет допомагає видалити бруд, бактерії та залишки пестицидів, гарантуючи, що продукти будуть безпечними для споживання. Цей простий крок може мати велике значення для захисту здоров'я.

Засіб для видалення іржі

Замочіть предмет у ємності із розчином на кілька годин або вночі. Кислота, що міститься там, розщеплює проблему, полегшуючи її видалення.

Для більш стійкої іржі можна приготувати пасту, змішавши оцет із харчовою содою. Нанесіть пасту на потрібну ділянку, залиште її на якийсь час, а потім відскребіть поверхню щіткою, щоб повернути металевим виробам колишню красу.

Нагадаємо, ми вже писали, як вивести плями від соку за допомогою оцту.

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