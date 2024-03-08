Сад без шкідників: як правильно обприскувати дерева весною

Вже почалася весна, і це ідеальний момент для обговорення методів підтримки здоров’я вашого саду. З настанням тепла, починається активність шкідливих комах та патогенів. Один із найефективніших методів захисту саду - це регулярне обприскування, що допомагає запобігти поширенню шкідників.

З моменту перших теплих днів необхідно розпочати заходи проти паразитів, щоб забезпечити оптимальний захист саду та запобігти їхньому розмноженню. Про це розповідає команда UAportal.

Перше обприскування має вирішальне значення, тому до нього слід підійти з усією серйозністю. Рекомендується проводити його у фазу розпускання бруньок, коли денна температура ще не перевищує 4°C. Це дозволяє використовувати засоби з високою концентрацією активних речовин, оскільки відсутність листя знижує ризик пошкодження рослин. Проте, важливо індивідуально оцінювати стан кожної рослини, адже деякі можуть бути більш чутливими до обробки.

Для захисту рослин від грибкових інфекцій, використовуйте домашню суміш вапна і мідного сульфату, відому як бордоська рідина. Цей розчин доступний у магазинах і простий у приготуванні. Для хорошої ефективності, виберіть концентрацію 3%, яка є ідеальною для початкової обробки.

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Як альтернативу, можна застосувати розчин залізного купоросу, дозування якого залежить від ступеня ураження рослин. Для легких випадків достатньо 300 грам на 10 літрів води. У випадку помітного ураження, використовуйте 500 грам. Для серйозних уражень, використовуйте 700 грам, що забезпечує розчин, відомий як карбамід, який є надзвичайно потужним. Додавання 50 грам мідного купоросу може захистити квіти від пізніх заморозків, затримуючи розвиток бруньок. Також це забезпечить рослинам необхідний азот у весняний період.

Під час вегетації важливо вибрати засіб, який ефективно працює при низьких температурах і є безпечним для людей. На ринку є багато варіантів для захисту від шкідників та хвороб, наприклад, "Препарат 30-в".

Коли ви помічаєте, що бруньки на рослинах починають набувати форми конусів, це час для повторного обприскування. Важливо підійти до цього процесу індивідуально, враховуючи різний час "дозрівання" кожного виду. Спільна обробка садів з сусідами може значно підвищити ефективність заходів. При використанні бордоської рідини рекомендується знизити концентрацію до 1%, оскільки молоді бруньки чутливі до високих концентрацій.

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Під час другого етапу обробки доцільно комбінувати препарати для захисту від шкідників та хвороб. Використання сучасних засобів є оптимальним, адже вони враховують останні досягнення науки. Вибираючи компоненти, необхідно уважно ознайомитися з інструкцією та переконатися, що вони сумісні та ефективні при різних температурах. Це дозволить вам здійснити комплексну обробку, уникаючи необхідності проведення численних спеціалізованих заходів.

Комбіновані препарати також слід використовувати для наступної обробки, яка проводиться при появі квіткових бруньок, до їх розпускання. Важливо чергувати активні речовини під час кожної обробки, щоб уникнути розвитку звикання у шкідників та хвороб. Завжди читайте етикетку, щоб переконатися у відсутності шкоди для комах-запилювачів.

Не забувайте про повторну обробку саду комбінованими препаратами, що допоможе закріпити результати та захистити його від паразитів та захворювань. Обприскування слід проводити своєчасно, з урахуванням погодних умов та стадій розвитку рослин. Переконайтеся, що вони оброблені повністю, від верхівки до коренів, і не забудьте про зону навколо стовбура. Не варто шкодувати розчин, адже навіть невеликий пропуск може знищити всі ваші зусилля.

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