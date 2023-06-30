Скільки прального порошку слід додавати, щоб не нашкодити одягу і пралці: точне дозування та поради

Чи знаєте ви, що не можна додавати багато прального порошку? Це не лише може зробити ваш одяг жорстким та покрити його плямами, але – й пошкодити пральну машину через скупчення залишків мийних засобів. UAportal з'ясував точне дозування та визначив варіанти подолання цієї проблеми.

Ознаки неправильного вимірювання мийних засобів

Якщо ваш свіжий одяг на дотик мильний, липкий або жорсткий, то це ознака того, що ви використовуєте забагато прального порошку. Ви також можете на тканині помітити білі плями та розводи.

Неприємний запах з барабана пральної машини може бути пов'язаний з розвитком небажаних мікроорганізмів, що процвітають у залишках мила. До того ж зайва піна може накопичуватися у внутрішніх деталях техніки, спричиняючи технічні неполадки.

Запобігання проблемі

Для досягнення оптимальних результатів, експерти рекомендують використовувати в середньому дві столові ложки порошкоподібного мийного засобу при повному завантаженні пральної машини. Однак, якщо у вас м'яка вода, то можна додати півтори ложки.

Якщо у вас жорстка вода, можливо, вам доведеться збільшити дозування до трьох або навіть чотирьох столових ложок. Пам'ятайте, коли ви вибираєте програму попереднього прання, подвоюйте кількість мийного засобу. Для ручного режиму, достатньо однієї столової ложки порошку на повну чашу води.

Засипайте мийний засіб не в барабан, а в спеціальні призначені для цього відділення пральної машини. Рідкі мийні засоби ви можете налити як у лоток, так і в барабан. Однак, якщо ви користуєтеся капсулами, то їх можна класти лише в барабан.

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