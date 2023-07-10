Топ-5 фільмів-трилерів останніх років, які прикрасять ваш вечір

Завдяки своїм захопливим історіям і напруженим поворотам, фільми-трилери тримають глядачів у напрузі протягом усього сеансу. UAportal підготував топ-5 найкращий кіношедеврів цього жанру, які отримали визнання не лише серед критиків, а й серед глядачів усього світу.

"Убивства з листівками"

Рейтинг IMDB: 5.6/10

Жанр: Трилер

Країна виробництва: Великобританія

Тривалість: 1год 44хв

Рік виконання: 2020

Головний продюсер: Даніс Танович

Головний герой, Джейкоб Кенон, детектив, який розслідує серію жахливих вбивств по всій Європі. Виявивши закономірність у підказках убивці на листівках, Кенон починає боротьбу з часом, щоб зупинити вбивцю-психопата до того, як він завдасть нового удару.

"Дрібниці"

Рейтинг IMDB: 6.3/10

Жанр: Трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 2год 7хв

Рік виконання: 2021

Головний продюсер: Джон Лі Генкок

Сюжет розгортається навколо Джо Дікона, досвідченого детектива, якого переслідує нерозкрита справа з його минулого. Коли він поєднує зусилля з молодим спеціалістом Джимом Бакстером, вони починають невпинну гонитву за серійним убивцею, який тероризує Лос-Анджелес. Чим глибше агенти занурюються в справу, тим більше їм загрожує небезпека.

"За реальними подіями"

Рейтинг IMDB: 6.2/10

Жанр: Трилер

Країна виробництва: Південна Корея

Тривалість: 1год 44хв

Рік зробити: 2019

Головний продюсер: Кім Чжин Мук

Фільм розповідає про письменника-початківця Чжун Сані, якому таємничий багатій пропонує пожити у відокремленому будинку. Хлопець опиняється в пастці жахливого світу, в якому реальність та вигадка зливаються воєдино. З кожною сторінкою його рукописів, межі між правдою та уявою стираються, що призводить до приголомшливої кульмінації.

"Ірландець"

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 3год 29хв

Рік зробити: 2019

Головний продюсер: Мартін Скорсезе

У центрі уваги – життя Френка Ширана, ветерана Другої світової війни, який став кілером мафії. Шлях головного героя переплітається з такими впливовими постатями, як Рассел Буфаліно та Джиммі Хоффа. У ході подій, Ширан розривається між вірністю своїм друзям та наслідками власних дій.

"Евакуація"

Рейтинг IMDB: 6.7/10

Жанр: Трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 1год 57хв

Рік виконання: 2020

Головний продюсер: Джо Руссо

Тайлер Рейк, безстрашний найманець чорного ринку, вирушає на небезпечне завдання з порятунку викраденого сина міжнародного кримінального авторитету. Опинившись у небезпечному злочинному світі наркоторговців та корумпованих чиновників, хлопець має пройти через зраду та насильство.

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