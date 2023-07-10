Топ п'ять найкращих комедійних серіалів: обов'язково покращать ваш настрій

Шукаєте дотепні та цікаві серіали, які зможуть розслабити та звеселити вас? UAportal зібрав топ 5 найкращих серіалів цього жанру з найвищими рейтингами IMDB.

"У кращому світі"

Рейтинг IMDB: 8.2/10

Жанр: Комедія, Фентезі

Країна виробництва: США

Тривалість: 22 хвилини на епізод

Рік виробництва: 2016

Головний продюсер: Майкл Щур

Елеонора Шеллстроп несподівано потрапляє в потойбічний світ, а саме в "Гарне місце", що здається бездоганною утопією, створеною для тих, хто прожив зразкове життя на Землі. Однак дівчина вважає, що її помилково помістили до раю. За допомогою свого професора етики Чіді Анагоні та своїх енергійних сусідів Тахані та Джейсона, Елеонора, приховуючи свою таємницю, вирушає на пошуки кращої за себе людини.

"Бруклін 9-9"

Рейтинг IMDB: 8.4/10

Жанр: Комедія, Бойовик

Країна виробництва: США

Тривалість: 22 хвилини на епізод

Рік виробництва: 2013

Головний продюсер: Майкл Щур

Сюжет серіалу розгортається у вигаданій 99-й ділянці поліції Нью-Йорка в Брукліні, а також оповідає про життя детектива Джейка Перальта та його колег. Він відомий своїми веселощами та винятковими детективними навичками. Однак усе змінюється, коли капітан Реймонд Голт, його суворий керівник, розпочинає управляти ділянкою. Розкриваючи злочини, розбираючись в офісній політиці та будуючи несподівані дружні стосунки, команда стикається з безліччю комічних ситуацій та бере участь у дотепних розіграшах.

"Дивовижна місіс Мейзел"

Рейтинг IMDB: 8.7/10

Жанр: Комедія, Драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 57 хвилин на епізод

Рік виробництва: 2017

Головний продюсер: Емі Шерман-Палладіно

Наприкінці 1950-х – початку 1960-х років Міріам "Мідж" Мейзел, харизматична та дотепна домогосподарка, виявляє свій незвичайний талант до стендап-виступів після того, як її, здавалося б, ідеальне життя несподівано змінюється. Балансуючи між своїми бажаннями та очікуваннями суспільства, дівчина вирушає в подорож, щоб підкорити комедійну сцену Нью-Йорка. Разом зі своїм менеджером Сюзі Маєрсон, Мідж зіштовхується з численними особистими та професійними перешкодами.

"Метод Комінськи"

Рейтинг IMDB: 8.2/10

Жанр: Комедія, Драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 25 хвилин на епізод

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Чак Лоррі

Дія відбувається у жвавому Лос-Анджелесі. У центрі сюжету – Сенді Комінски, тренера з акторської майстерності, та його найкращий друг й агент Норман Ньюлендера. Серіал демонструє, як вони разом долають злети та падіння індустрії розваг, а також переживають проблеми в сімейних та особистих стосунках.

"Сексуальна освіта"

Рейтинг IMDB: 8.3/10

Жанр: Комедія, Драма

Країна виробництва: Великобританія

Тривалість: 45 хвилин на епізод

Рік виробництва: 2019

Головний продюсер: Лорі Нанн

Сюжет серіалу розгортається в химерному містечку Мурдейл, де Отіс Мілберн, соціально незграбний підліток, об'єднується з бунтівною та харизматичною Мев Вайлі, щоб відкрити підпільну клініку секс-терапії у своїй середній школі. Використовуючи досвід своєї матері як сексотерапевта, Отіс стає людиною, що допомагає розібратися в інтимних проблемах своїх товаришів. Водночас команда друзів справляється зі своїми власними проблемами.

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