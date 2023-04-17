Три знаки зодіаку слід очікувати змін у сім'ї 17-23 квітня

UAportal підготував гороскоп щодо сімейних справ для трьох знаків зодіаку на 17-23 квітня. Цього тижня слід звернути особливу увагу на відносини із близькими.

Телець

Тільці відомі своєю стійкістю та практичністю, що робить їх надійними та безвідмовними членами родини. Оскільки Меркурій цього тижня знаходиться в Тельці, Тельці можуть виявити, що вони стали більш активно спілкуватися зі своїми близькими, особливо коли йдеться про домашні справи.

Це чудовий час для Тельців, щоб зосередитись на створенні стабільної та гармонійної обстановки в будинку. Можливо слід зайнятися ремонтом, що давно назрів, або провести вільний час з членами сім'ї.

Лев

Марс у Леві цього тижня привносить у життя народжених під цим знаком почуття творчості та амбіцій, роблячи їх уродженими лідерами у своїх сім'ях. Леви можуть взяти на себе керівництво сімейними подіями чи заходами.

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Заразлива енергія спонукає інших взяти участь у цьому. Завдяки своїй природній харизмі та почуттю веселощів, Леви обов'язково створять незабутні сімейні свята, якими дорожитимуть довгі роки.

Рак

Юпітер у Раку привносить у життя народжених під цим знаком почуття емоційної глибини та інтуїції, роблячи їх дуже чуйними до потреб та бажань членів своєї сім'ї. Раки можуть опинитися у ролі миротворця у своїй сім'ї.

Вони допомагають вирішити будь-які конфлікти чи напружені ситуації. Це чудовий час для Раків, щоб зосередитися на зміцненні сімейних зв'язків, висловлюючи свою любов та підтримку близьким.

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