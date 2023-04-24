Три знаки зодіаку чекають зміни у коханні 24-30 квітня

UAportal підготував гороскоп на тиждень 24-30 квітня про перспективи кохання та стосунків для Овна, Діви та Стрільця. Дізнайтеся, як планетарні зміни вплинуть ці знаки зодіаку.

Овен

Оскільки Сатурн знаходиться в Овні, цього тижня у представників знака Овен буде складний період любовного життя. Вам може здатись, що ви застрягли в рутині, а налагодити стосунки з партнером буде непросто.

Однак не втрачайте надії, оскільки до кінця тижня ситуація почне покращуватись. Будьте терплячі і чекайте на випадок, щоб відкритися.

Діва

Цього тижня Уран у Діві внесе таке необхідне пожвавлення у любовне життя. Ви можете відчути бажання вирватися з рутини та зробити щось авантюрне зі своїм партнером.

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Використовуйте цю енергію, щоб пожвавити своє любовне життя. Ви можете виявитися приємно здивовані результатами.

Стрілець

Плутон у Стрільці цього тижня принесе сильні емоції в особисте життя. Ви можете відчути сильне бажання перевести відносини на новий рівень, але будьте обережні і не квапіть події.

Не поспішайте та дозвольте подіям розвиватися природним чином. Довіряйте своїм інстинктам і слідуйте за серцем.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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