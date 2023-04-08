Вербна неділя 2023: Як оригінально прикрасити гілочки верби для освячення

Головним символом та атрибутом Вербної неділі стали вербні гілки. UaPortal розповість, що вони символізують та яка кількість гілочок потрібна на недільну службу. Також, ми поділимось з вами ідеями, як прикрасити букетик з верби.

Верба прийшла на заміну пальмовому листю, яке жителі Єрусалима поклали під ноги Ісусу, коли він входив у місто.

Гілки верби святять у ніч на Вербну неділю, а після служби несуть їх додому та торкаються "б’ють" кожного члена сім’ї. Віряни вважають, що таким чином можна отримати зціленні від хвороб.

Коли рвати вербу

Враховуючи, що освячення верби починається в ніч на неділю, вербу рвуть у Лазареву суботу – день перед Вербною неділею.

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Чіткої кількості гілочок для освячення немає, адже верба – це символ. Дехто зриває стільки гілок, скільки членів сім’ї є в родині, а хтось бере непарну кількість.

Як прикрасити вербу

Багато хто прикрашає букетики з верби різноманітними стрічками, пасхальною символікою, навіть розмальовують та плетуть вінки. Ми підібрали для вас кілька ідей оформлення вербного букета:

Нагадаємо, UaPortal вже писав про те, які страви мають бути на великодньому столі.

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