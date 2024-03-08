Вирощуємо врожай мрії: чим краще підживити перець і помідори

З настанням весни для садівників починається напружений період. Потрібно виростити міцну розсаду, підготувати ґрунт для посадки та забезпечити необхідними добривами. Саме час задуматися над тим, якими засобами збагатити перці та томати, що ще знаходяться у вас вдома, аби вони були здоровими, росли швидко та принесли багатий врожай.

За словами досвідчених господарів, оптимальним варіантом для підживлення розсади є органічні добрива, які можна легко приготувати вдома. UAportal ділиться порадами, як найкраще підгодувати розсаду перців та помідорів на ранніх стадіях їх розвитку, щоб забезпечити їм оптимальні умови для росту та отримати щедрий урожай.

Чим удобрити перець та томати в перші місяці росту

Йод є чудовим засобом для зміцнення імунітету рослин. Він допомагає помідорам та перцям рости здоровими та опиратися хворобам. Для його застосування, розведіть одну краплю йоду в літрі води та поливайте цим розчином розсаду.

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Обробка банановими шкірками. Багаті на мінерали шкірки бананів можуть стати відмінним добривом для розсади, сприяючи її здоровому зростанню та стійкості до захворювань. Щоб їх використати, висушіть шкірки, подрібніть їх до стану порошку, розсипте навколо рослин і злегка зволожте ґрунт.

Використання перекису водню. Цей засіб покращує імунітет та сприяє здоровому розвитку помідорів і перців. Для приготування добрива змішайте 2 столові ложки перекису водню з 2 літрами води. Обприскайте розсаду отриманим розчином, повторюючи процедуру тричі перед тим, як висадити рослини в ґрунт.

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