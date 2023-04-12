Яскрава, як сонце: як приготувати обліпихову паску на Великдень

Яскраво – жовта сирна паска з кислинкою стане чудовим доповненням вашого святкового столу. UaPortal підготував для вас простий рецепт приготування цієї смакоти.

Інгредієнти:

– кисломолочний сир – 600 гр.

– цукор – 200 гр.

– ванілін – 10 гр.

– масло вершкове – 120 гр.

– сік обліпиховий – 150 мл.

Спосіб приготування:

Для приготування паски потрібно протерти сир крізь сито і додати цукор, ванільний цукор, розм’якшене масло та обліпиховий сік. Змішайте масу міксером до отримання однорідної консистенції. Додайте курагу та перемішайте.

Для формування паски використайте друшляк, вкритий двома шарами марлі. Перекладіть сирну масу у друшляк, закрийте марлею зверху і покладіть на неї щось важке Розмістіть друшляк у мисці, щоб стікав залишок сироватки. Залиште в холодильнику на 10 – 12 годин або на ніч періодично виливаючи рідину з миски.

Читайте також: Як приготувати ґомбовці.

Після цього перенесіть сирну масу до конусоподібної форми для паски, на дно якої покладіть марлю. Поставте в холодильник на кілька годин, щоб сир набрав форму паски.

Переверніть готову паску на тарілку та прикрасьте за своїм бажанням.

Зверніть увагу також на рецепт домашнього маршмелоу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал!