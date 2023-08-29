Загадкові повір'я про орхідеї: чому квітка руйнує шлюб

Квіти здавна асоціюються з різними прикметами та віруваннями, і орхідея не є винятком. Однак ця чарівна рослина здобула репутацію такої, що приносить користь, так і такої, що завдає шкоди.

Перш за все, важливо розуміти, що орхідеї – це квіти-паразити, які живляться за рахунок інших рослин. Ця характеристика призвела до того, що її стали називати "енергетичним вампіром".

Втома і безрадісне життя

Якщо відчуваєте постійну втому і відсутність радості у житті, можливо, варто звернути увагу на кімнатні рослини у своїй оселі. Деякі експерти радять не тримати орхідеї в спальні, оскільки вважається, що вони посилюють ці відчуття.

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Орхідеї як "руйнівники сім'ї"

Орхідеї належать до категорії рослин, відомих як "мужегони", які, як вважається, мають здатність руйнувати сімейну гармонію. Хоча це твердження може здатися надуманим, воно сприяло репутації цієї рослини як потенційної загрози для сімейної єдності.

Орхідеї та чоловіча енергія

Цікаво, що існує думка, що якщо орхідея процвітає в домі, де проживає чоловік, вона може впливати на його поведінку. Дехто стверджує, що під впливом цієї чарівної квітки чоловіки можуть стати надмірно м'якими, податливими або навіть жіночними.

Орхідеї та рішучі жінки

З іншого боку, не всім жінкам рекомендується тримати вдома орхідеї. Кажуть, що тільки ті, хто має сильну і цілеспрямовану натуру, можуть успішно впоратися з енергетичною динамікою, пов'язаною з цією рослиною.

Вплив на здоров'я

Навіть з наукової точки зору, є фактори, які слід враховувати. Наприклад, відомо, що пилок орхідеї викликає у деяких людей сонливість, втому, алергію і навіть головний біль.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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