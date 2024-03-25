Смажена печінка завжди виходитиме ніжною та смачною: кулінари поділились хитрістю

Одного разу спробувавши, ви відчуєте, що такої неймовірно смачної смаженої печінки вам ще не доводилося куштувати. Так готують шеф-кухарі в ресторанах. І це на диво легкий спосіб.

Таємний компонент — це звичайна харчова сода. Вона може надати повітряності та ніжності не тільки кондитерським виробам, а й м’ясним продуктам, таким як печінка: яловича, куряча або свиняча. Сода робить продукт соковитим і м’яким, перетворюючи страву на справжнє задоволення, яке тане у роті, інформує ТСН.

Секрет полягає в тому, що харчова сода, або бікарбонат натрію, є слабким лугом. Вона вступає в хімічну реакцію з кислотами, що містяться у харчових волокнах.

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Ця реакція нейтралізує кислотність, роблячи печінку особливо ніжною та легкою.

Процес "маринування" печінки в соді

Спершу печінку залишають цілою у холодній воді на десять хвилин. Після цього вона очищається від плівок і нарізається на шматочки. Потім приходить час для соди. Обсипте шматочки печінки содою, добре перемішайте, закрийте кришкою і залиште на півтори години.

Коли час вийде, промийте кожен шматочок під проточною водою, щоб змити всю соду. Тепер печінка готова для приготування за вашим улюбленим рецептом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як врятувати жорстку печінку.

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