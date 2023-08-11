Жива лялька Барбі: п'ять цікавих фактів про Марго Роббі

Марго Роббі – відома голлівудська акторка, яка зачарувала глядачів своїм талантом і красою. Багато хто знає її за ролями у таких фільмах, як "Хижі птахи" та "Загін самогубців", але є кілька інтригуючих фактів про її особисте життя, які можуть вас здивувати. Розглянемо п'ять маловідомих фактів про Марго Роббі.

По-перше, у свої 33 роки Марго Роббі вже встигла зробити неабияку кар'єру в Голлівуді. Маючи за плечима понад 30 фільмів, серед яких такі відомі стрічки, як "Амстердам" та "Одинадцять друзів Оушена", вона довела свою багатогранність та акторську майстерність.

Актриса не дотримується дієти

Цікаво, що Марго Роббі не дотримується суворих дієт. В інтерв'ю журналу GQ вона розкрила свій невимушений підхід до їжі, зізнавшись, що любить пиво, картоплю фрі та бургери. Однак, коли виникає потреба, наприклад, для зйомок у бікіні, вона переходить на більш здорову їжу, кілька днів жуючи морквяні палички. Це свідчить про її здатність знаходити баланс між поблажливістю та дисципліною.

Марго Роббі "відшила" принца Гаррі

До того, як Меган Маркл увійшла в життя принца Гаррі, ходили чутки про потенційний роман між Марго Роббі та принцом. Їхні шляхи перетнулися на вечірці, яку влаштувала спільна подруга Сьюкі Вотерхаус. Однак Марго спочатку не визнала Гаррі членом королівської сім'ї, через що він відчув себе ображеним. В одному з інтерв'ю вона відверто зізналася, що не знала, що він принц, оскільки він не носив корони.

Марго Роббі вміє доїти корову

Виростаючи на фермі з бабусею і дідусем, Марго Роббі отримала практичні навички, які можуть здивувати багатьох. Вона навчилася доїти корову та рубати дрова – досвід, про який зараз згадує з любов'ю. Незважаючи на сільське виховання, Марго завжди плекала мрії про славу та успіх, яких вона, безсумнівно, досягла.

Окрім акторської кар'єри, Марго Роббі є прихильницею екологічного способу життя. Вирісши з глибоким усвідомленням важливості збереження води, вона розуміє цінність кожної краплі. Марго активно практикує сортування сміття та бореться проти бездумного витрачання енергії. Вона давно відмовилася від використання поліетиленових пакетів і тепер їздить на електромобілі, узгоджуючи свій спосіб життя з турботою про навколишнє середовище.

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Зірка навмисне набрала зайві кілограми для ролі у фільмі "Я, Тоня"

У 2017 році Марго Роббі взяла на себе складну роль фігуристки Тоні Гардінг у фільмі "Я, Тоня". Щоб достовірно передати образ героїні, вона навмисно набрала чотири кілограми і змінила свою зовнішність. Така відданість своєму ремеслу принесла їй номінацію на "Оскар" за найкращу жіночу роль, хоча в підсумку вона програла Френсіс Макдорманд.

Марго напилася перед зйомками секс-сцен із Леонардо Ді Капріо

Може бути несподіванкою, що Марго Роббі вдалася до кількох чарок текіли перед зйомками своєї першої сексуальної сцени з Леонардо Ді Капріо. Але Марго розповіла, що коли вона знялася у своїй першій сексуальній сцені з актором, це не обійшлося без "голландської сміливості".

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