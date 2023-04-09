Гаївки: що це за пісні та чому вони популярні на Великдень

Повсякчас українці на великі свята збирались під церквою та співали (водили) гаївки. Ця традиція вже не така популярна, але не забута.

Гаївки співали лише під час великодніх свят. Гаївок було багато видів: для молодших дітей, старших, для хлопців і дівчат. Також були гаївки, у яких хлопці та дівчата обирали собі пару.

Слово походить від старослов'янського слова "глаголити" ("говорити"). Це обрядові пісні, які супроводжуються танцями і веселощами. Гаївки співали ще у язичницькі часи. Для людей цей вид пісень символізував пробудження природи від зимового сну.

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Найбільш популярними великодніми гаївками є: "Подоляночка", "Князівна", "Струмочок", "Голубка", "Вже весна скресла".

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