Бази відпочинку на озерах, річках та водосховищах в Україні. Весняні напрямки для бюджетного та розкішного перезавантаження

Весна прийшла і це вже точно. Синоптики прогнозують теплу погоду найближчим часом. Відпочинок посеред природи, біля води стане гарним рішенням для перезавантаження. Бази відпочинку в Україні на річках, озерах та водосховищах мають великий діапазон цін та умов, завжди зможна знайти комфортну для себе ціну. Вам не доведеться виїзджати на Закарпаття (якою б гарною ідеєю це не було б), ми знайшли локації поблизу великих міст і далі. Пляжний відпочинок за 150 грн також у списку.

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Шацькі озера на Волині – База "Галицький Двір", Світязь

Ціна: від 1200 за номер

База чудово підійде для відпочинку всією сім’єю серед чудової природи та красивих озер. Піщані пляжі, мілководдя для малечі та катання на каяках. Територія бази оснащена сауною, тренажерним залом, дитячим майданчиком та барбекю зоною. Також під час відпочинку можлива риболовля, катання верхи на конях, більярд, теніс та велосипедні прогулянки. Розміщення можливе у номерах та котеджах. Умови комфортні, сучасні.

База для відпочинку та риболовлі "Дельта Росі", Черкаська область, селище Хрещатик

Ціна: від 1000 грн за номер

Хто полюбляє поєднати відпочинок з риболовлею оцінять локацію. "Дельта Росі" організовує риболовлю під ключ як з берега, так і з води. Також можливе підводне полювання з досвідченим гідом. На базі створено всі умови для відпочинку великими компаніями, або сім’ями з дітьми. Купання, катання на водних лижах, човни – складуть вражаючий відпочинок на воді, а лазня, барбекю зони та комфортні номери – на суші. Подвоїте ціну і отримаєте цілу плавдачу з виїздом на острови.

Клуб відпочинку "Дача" на Дніпрі, Черкаська область

Ціна: від 5300 грн за номер

Курортний комплекс розташований в лісовому масиві на Дніпрі. Для розташування гостям пропонують нові сучасні котеджі з побутовою технікою та євроремонтом. Літній басейн дозволяє гарно проводити час на воді у теплий період. Бар з літньою терасою продовжить ваш релакс та запропонує велике меню з різноманітним харчуванням та напоями. Серед занять доступні: риболовля, сапсерфінг, прогулянки на човнах та катамаранах, велосипедні маршрути, теніс, прокат спортивного інвентаря. У вартість житла увійдуть сніданки.

База "Печерський водограй" у Вінницькій області

Ціна: від 750 грн за будинок

У селищі Печера на Вінниччині знаходиться приклад комфортабельного зеленого туризму. База "Печерський водограй" оснащена соляною сауною, 9-ма окремими будинками, колибою, дитячим майданчиком та альтанками. Окрім пляжного відпочинку ви можете спробувати спа процедуру у фіто бочці та хамамі. Серед розваг також спуск на катамаранах по Південному Бугу.

База на Ладижинському водосховищі "GOL&Wood" у Вінницький області, селище Степашки

Ціна: від 2000 грн за номер

Розміщення відбувається в окремих будиночках з мінікухнями та терасами, а також з можливістю домашнього харчування. На території комплексу є лазня з невеличким басейном, чан просто неба, кімната для відпочинку з каміном та видом на причал. Оснащені локації для барбекю та релакс відпочинку серед природи збирають гарні компанії друзів у невимушеній атмосфері. Також надається парковка.

Відпочинок на Південному Бузі – Садиба Романських, Кіровоградська область

Ціна: від 150 грн

Сельський відпочинок біля південного Бугу та Синього озера. Селище Березівка має асфальтовані дороги, що поліпшує під’їзд до садиби. Номер в будинку розрахований на 4 осіб. Кімната має досить скромні умови, та у будинку є кухня та санвузол. Всі приміщення у чистому та охайному стані. Вбиральня з сучасним ремонтом. На території приватного будинку є зона для барбекю, яка вміщує до 10 осіб. Гарне розташування садиби подарує бюджетний пляжний відпочинок на Південному Бузі.

Декілька днів перезавантаження дуже потрібні цієї весни усім. Нехай це буде приємний відпочинок серед природи України. Інформація з телефонами для бронювання вказана на сайті Дороговказ.