Квиток на потяг до Перемишля на 400 - 800 грн дешевше. Лайфхаки, які допомагають подорожувати бюджетно

Навчитися обачливо та заощадливо планувати мандрівки можна, завдяки досвіду наших завзятий туристів, яких хлібом не годуй, дай тільки створити комфортні умови для свого гаманця. Скориставшись порадами ви вже завтра зможете заощаджувати на подорожах та робити їх фінансово реальнішими для себе та своїх близьких.

Квитки на потяги до Польщі

Такий популярний напрямок сьогодні як Україна – Польща має свої секрети, які ми готові подарувати, щоб ви частіше бачили своїх рідних та близьких людей.

Покажемо на прикладах декількох потягів й купівлі квитків на сайті Укрзалізниці.

705К Київ-Пас – Перемишль

Квиток другого класу з Києва до Перемишля у вагоні 3 (місце 17) без пересадок коштуватиме вам 1373 грн. Кмітливі досвідчені подорожувальники перевірили інший шлях. Варто лишень додати одну зупинку і купити два квитки на той же потяг, в тому ж вагоні з тим самим місцем і вуаля:

705К Київ–Пас – Львів 2 клас, 3 вагон, місце 17 = 453 грн.

705К Київ–Пас – Львів 2 клас, 3 вагон, місце 17 = 511 грн.

Рахуємо і отримуємо економію у 409 грн.

Ситуація з потягом 073 Харк–Пас – Перемишль майже така сама. Тільки сума вашої економії може скласти 800 грн при наявності квитків.

Ще одним гарним шляхом економії може стати квитки на потяг з пересадкою, може це трохи потребує часу, та давайте подивимось, що може вийти:

032 Дніпро–Гол – Перемишль

Купе = 2 480 грн (більше варіантів немає, окрім Люкс)

А тепер додамо 6 годин вільного часу у Львові на прогулянки та Львівську каву:

128 Дніпро – Львів прибуває у Львів о 12:24

Плацкарт = 253 грн.

Купе = 669 грн.

Люкс = 964 грн.

715 Львів – Перемишль відправлення зі Львова о 19:25

2 клас = 511 грн.

Підсумовуємо:

У випадку плацкарту в першому потязі економія = 1 716 грн.

При купівлі купе у першому потязі економія = 1 300 грн.

У разі люкс у першому потязі економія = 1 005 грн.

Маємо надію, що тепер ваші можливості стали трохи більшими і ви будете ретельно планувати свою мандрівку та витрачати менше на дорогу, щоб більше дозволити собі у відпустці.

Ще декілько корисних порад економії на подорожах

Подорож складається з рішення та поєднання багатьох питань та умов. Не хвилюйтеся, якщо на планування чи реалізацію йде трохи більше часу, ніж ви собі уявляли. Зловіть дзен і пам’ятайте, що чим досконаліше планування та організація, тим приємніша буде ваша бажана мандрівка.

1. Будні дні вигідніші. Цей лайфхак, мабуть, знають усі, та користуватися ним виходить не часто. Цей пріоритет насправді економить ваші кошти і дає більше шансів отримати бажаний квиток. Передивіться свої можливості: в когось виходить працювати в потязі, хтось домовляється відпрацювати в інший день. Розставляйте пріоритети у бік економної подорожі.

2. Міжсезоння. Тенденції моди світу подорожей також керують натовпом. Хочеться на море влітку, на лижі взимку, а на оздоровлення восени та навесні. Все це досить закономірно, але й значно підігрівається туристичним маркетингом. У кожному туристичному напрямку є міжсезоння, у яке можна непогано і бюджетно відпочити. До прикладу сніг на Драгобраті лежить аж до кінця квітня, а в березні вже починається міжсезоння і ви можете зловити цей момент. На морі чудово влітку, але вересень так само може порадувати, варто лишень трохи змістити пріоритети у бік відпочинку.

3. Слідкуй за цінами. Навчитися моніторити ціни з графіком у якому зараз живе кожен українець досить складно. Але сучасний світ і тут нам підкинув рятувальний жилет. Якщо ви не в стані, у вирії подій, виділяти час на слідкування за цінами, налаштуйте один раз розумні додатки у своєму телефоні і вони самі будуть слідкувати спад цін. До прикладу Skyscanner шукатиме найдешевший квиток на вказаний напрям і надсилатиме сповіщення про зниження ціни авіакомпаніями. Також є варіант все читати сповіщення у додатках, у таких як додаток Укрзалізниці, щоб не пропустити вигідні оферти, які пропонуються до тематичних свят.

4. Альтернативи дорогим напрямам. Популярні місця відпочинку мають багато принад, та Україна багата на варіанти місць де можна яскраво провести свою відпустку чи вихідні. На перевагу відпочинку в Карпатах можуть стати садиби Волині, або Полтави. Шукайте унікальні, ще не розкручені місця, та отримуйте гарний рівень комфорту та гостинності за менші кошти.

5. Лайфхак, який завжди працює: читайте UAPortal Travel частіше і завжди будете знати, який відпочинок обрати та, як зекономити.