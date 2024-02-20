Як купити квитки ''Укрзалізниці'' дешевше. Кому надаються пільги та чим краща онлайн-покупка

Прослідкувати зміни у вартості квитків на потяг досить марудне діло на яке не завжди є час, а точніше завжди немає. Тож простіше мати перед собою відповідь, яку UaPortal вам дарує в обмін на посмішку.

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Коли справа доходить до дитячих знижок тут більш менш:

діти до 6 років – безкоштовно без надання місця;

діти від 6 до 14 років знижка у 25 % (по Україні);

студенти мають право купити квитка за пів ціни у плацкартних вагонах та вагонах 2-3 класу;

Що варто пам’ятати дорослим:

ГРС та особи нагороджені орденом III ступені мають право на безкоштовний проїзд у вагоні "СВ" в обидві сторони 1 раз на рік (по Україні);

Особи з інвалідністю I та II групи (після Другої світової війни) безкоштовно 1 раз на рік в обидва боки у вагоні купе. "СВ" оплачується з 50% знижкою. Інші поїздки оплачуються з 50% знижкою з 1 жовтня по 15 травня;

Особи з III групою інвалідності (після Другої світової війни чи прирівняні) – 50% знижка раз на рік чи безкоштовна поїздка 1 раз на 2 роки в обидва боки.

Батьки та дружини військовослужбовців, які загинули перебуваючи на фронті (і в наслідок захворювання також) – 50% знижки на поїздку в обидва боки, або безкоштовна поїздка туди і назад 1 раз на 2 роки.

Особи з інвалідністю, або особи, що супроводжують людей з інвалідністю – 50% знижки з жовтня по середину травня (по Україні);

Учасники бойових дій – 50% 1 раз на рік на поїздку в обидва боки, або безкоштовно 1 раз за 2 роки;

Особи з I та II групою інвалідності внаслідок війни – 50% знижки з жовтня по середину травня та 1 безкоштовна поїздка на рік, в обидва боки;

Особи з III групою інвалідності внаслідок війни – 50% знижка 1 раз на рік в обидва боки та безкоштовна поїздка 1 раз на 2 роки;

Батьки військовослужбовців, які загинули, померли або ж числяться у зниклих безвісти – 50% 1 раз на рік на поїздку в обидва боки, або безоплатно 1 раз на два роки.

Як купити квитки "Укрзалізниці" дешевше – дорослим без пільг

Якщо ви хочете трохи зекономити на купівлі узд квитків від Укрзалізниці, запам’ятайте декілька простих правил, які можна врахувати при плануванні подорожі.

Обирайте конкретні дні посеред тижня:

понеділок, четвер, субота – діє стандартна ціна;

вівторок, середа – ціна нижча на 10%;

п’ятниця і неділя – ціна підіймається на 10% від стандартної.

Пора року також гра роль

Залежно від місяців змінюється число індексації, тож, якщо враховувати цей показник тако можна зберегти трохи грошей. Зазвичай найвища індексація з червня по серпень, трохи нижча у вересні та січні, а найменша 31.12 (1 день), з 21.01 по 31.01 (11 днів) та 9.05 (1 день). Та тут існує нюанс. Це правило діє тільки для потягів "Інтерсіті", нічних експресів, швидкісних та регіональних поїздів.

Фірмові та не фірмові вагони

Місця в купе та люксах в продаж попадають першими, тож маючи трохи терпіння можна почекати появу плацкартних вагонів протягом доби або декількох діб. В день відправлення потяга, ближче до години відправлення також можна взяти квитки, вартість яких зменшується в три-чотири рази. Звісно, якщо ви не боїтеся перенести свою поїздку через брак квитків.

Знижки на "Інтерсіті +"

10% знижки при придбанні квитків в обидва боки (1-2 клас) ;

15% знижка у вагоні 1 класу при придбанні за 30 днів;

10% знижка у вагоні 1 класу при придбанні за 29-25 днів;

5% знижки у вагоні 1 класу при придбанні за 24-25 днів;

10% знижки до квиточка на понеділок чи суботу;

Купівля квитка онлайн через сайт чи додаток "Укрзалізниці"

Звісно цифрові технології не стоять на місці та не всі за ними встигають. Ще досить великий відсоток людей обирають купляти квитки у касах вокзалу думаючи, що це надійніше та краще. Розберемося у плюсах та мінусах онлайн купівлі.

Плюси

безпека (всі ваші дії на офіційному сайті фіксуються);

не має потреби у паспортних даних;

у додатку може бути більший вибір вагонів, а тако місць з різним діапазоном ціни;

вибір місця самостійно;

швидко і мобільно за наявності інтернету;

доступні швидкі заявки на повернення коштів в разі скасування бронювання.

Мінуси

ціна може бути вищою на 5–15%;

частіше за все квиток потрібно видрукувати.

Маємо надію, що допомогли вам трохи заощадити та подорожі Україною стануть ще трохи приємнішими.

Стаття підготовлена за допомогою інформації з сайту "Укрзалізниці" та інформації наданої українськими ЗМІ.