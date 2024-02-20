Як купити квитки "Укрзалізниці" дешевше. Кому надаються пільги та чим краща онлайн-покупка
Прослідкувати зміни у вартості квитків на потяг досить марудне діло на яке не завжди є час, а точніше завжди немає. Тож простіше мати перед собою відповідь, яку UaPortal вам дарує в обмін на посмішку.
Коли справа доходить до дитячих знижок тут більш менш:
- діти до 6 років – безкоштовно без надання місця;
- діти від 6 до 14 років знижка у 25 % (по Україні);
- студенти мають право купити квитка за пів ціни у плацкартних вагонах та вагонах 2-3 класу;
Що варто пам’ятати дорослим:
- ГРС та особи нагороджені орденом III ступені мають право на безкоштовний проїзд у вагоні "СВ" в обидві сторони 1 раз на рік (по Україні);
- Особи з інвалідністю I та II групи (після Другої світової війни) безкоштовно 1 раз на рік в обидва боки у вагоні купе. "СВ" оплачується з 50% знижкою. Інші поїздки оплачуються з 50% знижкою з 1 жовтня по 15 травня;
- Особи з III групою інвалідності (після Другої світової війни чи прирівняні) – 50% знижка раз на рік чи безкоштовна поїздка 1 раз на 2 роки в обидва боки.
- Батьки та дружини військовослужбовців, які загинули перебуваючи на фронті (і в наслідок захворювання також) – 50% знижки на поїздку в обидва боки, або безкоштовна поїздка туди і назад 1 раз на 2 роки.
- Особи з інвалідністю, або особи, що супроводжують людей з інвалідністю – 50% знижки з жовтня по середину травня (по Україні);
- Учасники бойових дій – 50% 1 раз на рік на поїздку в обидва боки, або безкоштовно 1 раз за 2 роки;
- Особи з I та II групою інвалідності внаслідок війни – 50% знижки з жовтня по середину травня та 1 безкоштовна поїздка на рік, в обидва боки;
- Особи з III групою інвалідності внаслідок війни – 50% знижка 1 раз на рік в обидва боки та безкоштовна поїздка 1 раз на 2 роки;
- Батьки військовослужбовців, які загинули, померли або ж числяться у зниклих безвісти – 50% 1 раз на рік на поїздку в обидва боки, або безоплатно 1 раз на два роки.
Як купити квитки "Укрзалізниці" дешевше – дорослим без пільг
Якщо ви хочете трохи зекономити на купівлі узд квитків від Укрзалізниці, запам’ятайте декілька простих правил, які можна врахувати при плануванні подорожі.
Обирайте конкретні дні посеред тижня:
- понеділок, четвер, субота – діє стандартна ціна;
- вівторок, середа – ціна нижча на 10%;
- п’ятниця і неділя – ціна підіймається на 10% від стандартної.
Пора року також гра роль
Залежно від місяців змінюється число індексації, тож, якщо враховувати цей показник тако можна зберегти трохи грошей. Зазвичай найвища індексація з червня по серпень, трохи нижча у вересні та січні, а найменша 31.12 (1 день), з 21.01 по 31.01 (11 днів) та 9.05 (1 день). Та тут існує нюанс. Це правило діє тільки для потягів "Інтерсіті", нічних експресів, швидкісних та регіональних поїздів.
Фірмові та не фірмові вагони
Місця в купе та люксах в продаж попадають першими, тож маючи трохи терпіння можна почекати появу плацкартних вагонів протягом доби або декількох діб. В день відправлення потяга, ближче до години відправлення також можна взяти квитки, вартість яких зменшується в три-чотири рази. Звісно, якщо ви не боїтеся перенести свою поїздку через брак квитків.
Знижки на "Інтерсіті +"
- 10% знижки при придбанні квитків в обидва боки (1-2 клас) ;
- 15% знижка у вагоні 1 класу при придбанні за 30 днів;
- 10% знижка у вагоні 1 класу при придбанні за 29-25 днів;
- 5% знижки у вагоні 1 класу при придбанні за 24-25 днів;
- 10% знижки до квиточка на понеділок чи суботу;
Купівля квитка онлайн через сайт чи додаток "Укрзалізниці"
Звісно цифрові технології не стоять на місці та не всі за ними встигають. Ще досить великий відсоток людей обирають купляти квитки у касах вокзалу думаючи, що це надійніше та краще. Розберемося у плюсах та мінусах онлайн купівлі.
Плюси
- безпека (всі ваші дії на офіційному сайті фіксуються);
- не має потреби у паспортних даних;
- у додатку може бути більший вибір вагонів, а тако місць з різним діапазоном ціни;
- вибір місця самостійно;
- швидко і мобільно за наявності інтернету;
- доступні швидкі заявки на повернення коштів в разі скасування бронювання.
Мінуси
- ціна може бути вищою на 5–15%;
- частіше за все квиток потрібно видрукувати.
Маємо надію, що допомогли вам трохи заощадити та подорожі Україною стануть ще трохи приємнішими.
Стаття підготовлена за допомогою інформації з сайту "Укрзалізниці" та інформації наданої українськими ЗМІ.