Коляда у Львові. Що очікує мешканців та гостей міста у різдвяні дні та де скуштувати Святу вечерю

Різдвяний тиждень на Західній Україні – це дивовижний вирій подій, локацій та видовищ. І хоча війна внесла у святкування заборони та зниження настрою, Різдво залишаться святим днем, коли все має бути за традиціями та віруваннями української культури. Нагадуємо, що цього року і католики, і православні святкуватимуть Різдво в один день 25 лютого зі всією Європейською спільнотою.

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Цьогоріч у Львові заплановано понад 200 подій, які прикрасять святкові дні, про це вже повідомили деякі українські ЗМІ. Заходи подарують диво та об'єднають людей у традиціях та вірі.

Що вже підготовлено

Площа міста вже прикрашена різдвяною ялинкою, яку засвітили ще перед Миколаєм 5 грудня. Та замість традиційної зірки на верхівці засяяв протитанковий "їжак", вогні якого всі охочі зможуть спостерігати до 12 січня 2024 року.

Вулиці міста з крамницями та кафе вже прикрашені різнокольоровими вогнями, тому Львів потроху набирає тої романтичної різдвяної атмосфери яку полюбляють туристи зі всієї України. До ароматів шоколаду та кави додався аромат глінтвейну, а на поличках пекарень красуються прикрашені імбирні пряники.

Що планується на різдвяний тиждень у Львові

З основних подій, які порадують всіх охочих, відбудеться:

Відкриття різдвяної шопки на площі Ринок (22 грудня о 18.00);

Встановлення Дідуха на площі Ангелів (24 грудня о 12.00);

Концерт різдвяної органної музики серед свічкових вогнів (24 грудня о 14.00 та 25 грудня о 19.00);

Хода вертепів "Різдво в Гаю", святкові екскурсії та вечірній концерт (25 грудня у Музеї народної архітектури й побуту у Львові, протягом усього дня);

Відкриття фестивалю "Велика коляда" (25 грудня, Церква Пресвятої Євхаристії, продовжиться до 7 січня);

Концерт з колядками за участю хору та органу (26 та 29 грудня о 19.00, Львівський органний зал);

Різдвяна історія від Симфонічного оркестру (27 грудня о 19.00, Львівський органний зал);

Маланки та Василя (30 грудня в музеї народної архітектури і побуту Львова, упродовж усього дня);

Новорічний органний концерт (1 січня у Львівському органному залі).

Окремою розвагою стане встановлення імпровізованих бочок із ватрою, щоб об'єднати мешканців та гостей міста навколо колядки.

Ознайомитися з повною програмою різдвяних заходів у Львові можна за посиланням.

Де скуштувати святу вечерю у Львові

Хочете поринути в традиції українського Різдва з головою почніть з 24 грудня на Свят вечір. Львів стане розкішним варіантом, щоб спробувати традиційні пісні страви та почути найкращі передріздвяні співи. Ось декілька закладів де можна скуштувати смачну традиційну Святу Вечерю у місті–Леві. Забронювати стіл краще заздалегідь.

Ресторан "Грушевський Cinema&Jazz" – Святвечір з 12 традиційними різдвяними стравами, співи колядників та затишна атмосфера.

Ресторан "Park, Art of Rest" – складіть своє меню до столу на Свят Вечір з пісних блюд та отримайте неймовірне задоволення від виступу колядників.

Ресторан "Валентино" – смачні кулінарні традиції на Свят Вечір та цікавий вертеп з програмою.