Ловіть ідеї для зимового відпочинку в Україні. Де розважитися та оздоровитися протягом ще двох місяців

Цікавий зимовий відпочинок крутиться навколо українських гір, романтично прикрашених міст та оздоровчих санаторіїв. Як зазначає туристична компанія Join UP у повідомленні українським ЗМІ, цього року баланс відвідуваних локацій для відпочинку поділився майже навпіл між відпусткою в горах та оздоровчими курортами (55% та 45% відповідно).

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"Минулого року ситуація була геть інша. Тоді 70% людей обирали тури в Карпати, а 30% – оздоровчі поїздки в санаторії. Це може бути пов'язано із тим, що зменшилась частка туристів, які торік в першу чергу шукали комфортні умови для роботи в періоди частих відключень світла", – зазначили у пресслужбі туроператора.

Змінення картини відпочинку досить прогнозоване, час летить і люди втомлюються фізично та морально. На фоні психологічного стану вилазять хронічні або нові хвороби і оздоровчий відпочинок стає не просто потребою, а необхідністю. Частина наших військових також намагається максимально відновитися для подальшої боротьби.

Чим можуть зарадити Карпати

Атмосфера карпатських курортів кардинально змінює настрій і картинку перед очима. Звичайно локації Карпат взимку – це більше про активний, розважальний відпочинок та перезагрузку для тих, хто цього потребує. Такі курорти обирають сім’ї з дітьми, тому що зимових розваг та вражень тут безліч. Ще одним споживачем є романтичні пари, які хочуть цікавого та вражаючого проведення часу разом. Для романтики в Карпатах є все що потрібно від комфортабельного житла з джакузі та подарунковими кошиками в номер до спа–центрів, які мають релакс враження на двох.

Оскільки на деяких відомих курортах сніговий покрій підтримується сучасними гарматами всі лижні розваги на локаціях можливі аж до кінця березня, що створює можливість поїхати на відпочинок не в піковий сезон та трохи зекономити грошей не поступившись комфортом.

Досвідчені лижники та спортсмени намагаються відпочити в Закарпатті, де круті високі схили ставлять нові цілі для досягнень. Ті, кого влаштовують невеличкі гірки для розваг можуть відпочити у Славському або на Львівщині. Ціни тут не такі кусючі, а сніжних розваг не менше, якщо тримається холодна погода.

Зимові курорти з басейнами і чанами трохи розширюють можливість розваг та додають терапевтичного ефекту до відпочинку.

Термальні басейни, дегустаційні тури та величні замки

Західна Україна - це глибокий колодязь з мінеральними водами, які лікувально діють на організм та дарують більш спокійний та розслабляючий відпочинок. Хуст, Косино, Велятино, Берегово, Солочин - селища та містечка, які спеціалізуються на оздоровленні термальними водами, при цьому кожна локація має свій трохи звужений напрям та персонал з вузьких спеціалістів. Тож, коли обираєте оздоровчий комплекс для відпочинку звертайте увагу на напрямок в лікуванні відносно своїх потреб, а ще не забувайте глянути список протипоказань, який є на сторінці кожного лікувального закладу.

До прикладу в селищі Солочин на Закарпатті працює санаторій, лікування в якому відбувається трьома мінеральними водами: Лужанська-4, Лужанська-7 і Поляна Квасова. Напрям оздоровлення охоплює майже всі захворювання органів травлення та обміну речовин. А в комплексах Косино в термальних басейнах лікують захворювання суглобів та опорно-рухового апарату.

Взагалі можливість взимку купатися в теплих оздоровчих басейнах на свіжому повітрі досить вражаючий досвід, який подобається як дорослим, так і дітям. Такі процедури значно покращують імунітет та наповнюють організм життєвою енергією, що досить актуально в сьогоденні.

Ви завжди маєте змогу додати до такого цілющого відпочинку ще вражень, замовивши екскурсії по місцевим атракціям поруч. Західна Україна багата на величні пам’ятки минулого, такі як: Мукачівський замок, замок Паланок, Ужгородський замок, замок графів Шенборнів або ж Кам’янець-Подільська фортеця. Цікаві екскурсії, вивчення своєї історії, огляд старовинних артефактів досить цікавий та вражаючий досвід.

Ще одним смачним додатком для оздоровчого відпочинку можуть стати дегустації крафтових виробів. Західний регіон спеціалізується на сирах та вині, що іноді можна поєднати в один досить цікавий тур. Гуцульська кулінарна сцена також може стати ціллю для відпочинку, адже це ціла культурна спадщина де бограч та грибна юшка головні герої, але не останні.

Романтика Львова, Ужгорода та Івано-Франківська

Навіть по закінченню різдвяних та новорічних свят ці міста залишаються у святкових вогнях з цікавими локаціями для прогулянок і відпочинку. Завдяки своїм архітектурним принадам прикрашеним і підсвітленим, міста створені для романтичного відпочинку, де завжди є на що подивитися та чим зайнятися. Гастрономічна сцена відіграє важливу роль у такому відпочинку, то ви зможете відшукати як ароматні реберні з крафтовим пивом, невеличкі привабливі магазинчики зі смаколиками або ж виноробні та сироварні зі справжньою натуральною продукцією.

Культурна сцена також складе ваші вечори у вражаючий момент. Ви можете відвідати театри, філармонії, артистичні платформи зі стендапом, або ж джазовими музикантами. Можливості будуть окреслені лишень вашою фантазією та бюджетом.

Подивіться афішу кожного міста перед тим як планувати свою мандрівку.

Центральні регіони України

Не менш вражаючий відпочинок можна скласти, наприклад, відвідавши Хмельниччину. Тут у вас буде вибір аж з 3 000 культурно–історичних об’єктів, які можуть скласти маршрут вашої подорожі. Побачити Бакоту, або ж Кам’янець–Подільську фортецю чи палац Орловських в Маліївці – можна серед найпопулярніших рекомендацій.

Київ може здійснити всі ваші мрії на відпочинок. Особливо, якщо ви проживаєте в іншому регіоні та рідко буваєте в столиці. Історичних пам’яток та музеїв тут велика кількість, навіть безкоштовних. Музей Національної ідентичності, або ж Експериментаніум може задовольнити середній вік дітей, яких зазвичай досить важко зацікавити. Розважальні комплекси з ковзанками, кінотеатрами, боулінгами, аркадними іграми, лабіринтами, шопінгом та кафе самі по собі можуть стати окремим враженням.

Для бажаючих відпочити у курортних готелях столиці з басейнами, спа-центрами, лазнями та ресторанами знайдуться варіанти як в самому Києві, так і у його передмісті.

На вихідних у столиці проводяться безкоштовні різноманітні екскурсії містом, що допомагає зробити прогулянки цікавішими, а відпочинок бюджетним. Локації центру та Контрактової Площі можуть стати романтично вечірнім плацдармом для особливого моменту серед різнокольорових ліхтарів та вогників.

Гастрономічна сцена столиці вміщує в собі весь асортимент від знаменитої київської перепічки біля метро Театральна до найвишуканіших ресторанів на Дніпрі біля Річного вокзалу. Не важливо грієтеся ви гарячим глінтвейном на вулиці, чи сидите серед вишуканого антуражу, Київ залишить у ваших спогадах приємні відчуття та найгарніші інстаграмні фотографії.