Парк гобітів в Яремче. Будьте першими, хто відвідає одну з найкращих інстаграмних локацій України

Унікальні місця України незабаром поповняться на одну з прекрасніших та загадковіших локацій. В Яремче з 2020 року створюють селище гобітів. Ті, хто дивився фільм можуть уявити яка краса очікує на гостей селища. А ті, хто ще не в темі може зайти ознайомитися з виглядом парку через Инстаграм.

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Місце, де оживатимуть легенди та поповнюватиметься ваш фото контент складається з будинків прямо в середині пагорбів та на деревах. Лісовий декор вражає майстерністю творців які вміють створювати картини що зливаються з природою навкруги. Підвісні мости й дороги стануть супер розвагою для дітей та дорослих. Прогулятися парком та зазирнути у всі локації можна буде зовсім скоро, про це пишуть організатори на своїх соц сторінках.

Не розгортаючи багато подробиць, а лишень привідкривши завісу стає зрозуміло, що на гостей парку чекатимуть тематичні персонажі та легендарні герої.

Хатинка самого Гедзьо облаштована вітражними вікнами та м’якими меблями в оздобленні дерева. Деталізованість парку вражає кожною дерев’яною черепицею на даху и зеленими пагорбами, що стирчать з під землі та мають свої віконця та входи.

За круглими дерев’яними дверцятами відкривається справній магічний затишок закарпатських гобітів.

Дата відкриття поки не розкрита, та ми триматимемо вас в курсі, щоб ви змогли першими відвідати казковий світ Гедзьо в Яремче.

Адреса парку: вулиця І.Петраша, Яремче, Івано-Франківська область, 78500, Yaremche, Ukraine