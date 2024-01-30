Найсмачніші кав'ярні Львова. Де погрітися і чим насолодитися цієї зими

Львів пахне затишними кав’ярнями. За кожним поворотом вимощених бруківкою вулиць можна натрапити на оригінальний заклад, де вас здивують розмаїттям, якістю та подачею бадьорого напою. Якщо ви у Львові на вихідні, треба мати під рукою список найкращих кав’ярень, щоб отримати найсмачнішу, приємно вражаючу філіжанку кави.

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Копальня кави – площа Ринок

Неймовірний кавовий заклад Львова, де можна насолодитися справжньою підземельною пригодою та спробувати більш ніж 30 сортів ароматного напою. Тут і справді видобувають каву зі справжніх копалин і ви можете узяти в цьому участь. Декілька тематичних залів роблять заклад справжнім музеєм кави, де можна насолодитися цікавою екскурсією та дізнатися багато фактів про улюблений напій.

Кавові зерна обсмажуються на місці, тож ви завжди отримуєте найсвіжішу каву. Ви можете потрапити на цікаві заходи, які дуже часто проходять у залі під скляною стелею, та придбати разом із кавою цікаві тематичні сувеніри та смаколики.

Серед різноманіття приготування є кава в турці, фірмова запаяна кава, та класичне приготування машиною. Кожен знайде напій та сорт кави на свій смак, навіть ті, хто хочуть трохи підігріти філіжанку п’янкими додатками. Пахучий напій вам наллють у фірмову філіжанку, або ж у склянку із собою та прикрасять молочну пінку малюнком.

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Штука – вул. Котлярська, 8

Насолодитися не лишень кавою, але й штукою. Штука з польської - мистецтво. Це насправді оригінальний заклад, аналог якого існував ще 100 років назад. Та принцип подачі та атмосфери залишився незмінним. Така собі галерея, для сучасних майстрів, де за філіжанкою кави можна роздивитися фотопроекти, або ж картини.

Інтер'єр кав’ярні акцентований на австро–угорському періоді міста, що створює унікальну атмосферу та приємне передчуття. Написи на фасаді будівлі були реставровані львівськими майстрами, та є оригіналами.

Вибір напоїв доволі великий, тут і ароматизована кава і чиста в основі, а смачні додатки, як грушеве суфле, чи меренговий рулет додають ще більшої насолоди.

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Вірменка – вул. Вірменська, 19

Кав’ярня підтримує свою репутацію та популярність вже понад 50 років. Цей колоритний заклад пишається своєю історією, тож на стінах можна побачити фото артефакти та дорогі серцю спогади, що підтримують привітну атмосферу у кав’ярні. Тут завжди збиралася досить творча та не стандартна молодіжна тусовка, яка хотіла зайняти один із тоді 7 щасливих столиків. Та зазвичай стояла величезна черга. І хоча заклад трохи розширився, популярність також набрала обертів і ви й досі можете трохи почекати та нагуляти апетит. Воно того варте.

Смачний бадьорий напій подають у фірмових чашках, або ж запакують із собо. Інстаграмні десерти за скляною вітриною настільки ідеалістичні, що не одразу можна повірити у їх справність, потрібно просто скуштувати та прихопити трохи із собою.

У Вірменці також готують настоянки власного виробництва, які можна додавати до кави. Ви зможете придбати із собою, щоб цей смак зігрівав вас і вдома.

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Фіксаж – вул. Князя Романа, 6

Унікальні тематичні інтер'єри у Львові перетворюють заклади на цікаві музеї, де хочеться затриматися. Кав’ярня Фіксаж зберігає артефакти кінофототехніки, які розташовано серед дерев’яних бабусиних шаф та різьблених стільців і диванів. Колекція збиралася понад 40 років і налічує понад 2 000 експонатів.

Атмосфера та загальна стилістика підтримується і посудом, і звисаючими зі стелі готичними люстрами.

Вітрина з солодощами сяє кольорами та різномаїттям. Штрудель може стати вашим сніданком разом з ароматною філіжанкою кави. Любителі чаїв також оцінять асортимент, скуштувавши рідкісні сорти чаю.

Заклад пропонує невеличкий майданчик для охочих зробити свою виставку, чи захід, а тако цікаву екскурсію, де можна поглибити свої знання з фотографії та кінорозвитку.

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На бамбетлі – площа Ринок, 29

Для тих, хто не знає що таке "бамбетля" пропонуємо поєднати корисне з приємним і відвідати затишний заклад у пасажі Андреоллі. Вам пощастить, якщо ви займете атмосферні місця на підвіконні, за ними весь час іде полювання. Та, як вирішите влаштуватися на терасі, обов’язково зайдіть всередину та зверніть увагу на предмет – скриню, яка колись слугував і як шафа, і як ліжко, і як лавка – це бамбетля.

Різноманітність кавових напоїв – це друге, що приємно вражає в кав’ярні. Фірмовою є "кава на бамбетлі" з медом та цитриною. рекомендуємо ще спробувати ямайську з ромом та трояндове лате. Або ж відкрити свою новинку, щоб запастися рецептом додому.

Тут можна спробувати не лишень оригінальну каву, але й скуштувати знаменитий Галицький сирник, залитий гарячим шоколадом або солоною карамеллю.

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Віденська кав’ярня – вул. Свободи, 12

Найстаріший кавовий заклад у Львові нещодавно святкував своє 195-річчя. Його стіни пам’ятають з філіжанкою кави Михайла Грушевського, Станіслава Людкевича, генерала Тарнавського, Володимира Гнатюка та Івана Франка.

26 років тому було оновлено головну залу і заклад почав своє друге життя. Орієнтиром для вас може стати скульптура Йозефа Швейка, яка нещодавно прикрасила територію біля кав’ярні.

Заклад має досить широкий асортимент не лишень кави, ви можете насолодитися смачними сніданками і, навіть, ситними обідами. Чудова кав’ярня для зустрічей дружньою компанією та сімейних посиденьок та вишуканих вечірніх бенкетів.

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Львівська мануфактура кави – пл. Свободи, 2А та вул. Валова, 16

Мережа кав’ярень, яку ви можете вже зустріти у декількох місцях Львова. Це досить популярне місце, адже разом зі смачною свіжообсмаженою та свіжозмолотою кавою тут можна придбати все, щоб робити таку каву вдома. Від професійних кавоварок до різноманітних сортів кави, як змелених, так і в зернах.

Десерти красуються на скляних поличках, а в меню справжній вибір популярних страв для сніданку та обіду.

Антураж доволі простий, та все заради того, щоб не зміщувати акценти, бо тут головна кава і про неї ви весь час маєте думати, поки нарешті почнете насолоджуватись.

Скористайтеся можливістю спробувати сезонні напої. Взимку ви можете погрітися глінтвейном, або ж підтримати імунітет обліпиховим чаєм, а в спеку перейти на фірмові лимонади, які дарують свіжість та наснагу.

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Зимові подорожі можуть стати приємнішими, якщо знати де випити найсмачнішої кави під час мандрівки.